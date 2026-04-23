Yaz aylarının gelmesine yakın son zamanlarda ortaya çıkan ‘çam kese tırtılı’ şehrin geneline hızla yayılmaya başladı. Orman ekosistemi için oldukça tehdit oluşturan çam kese tırtılı taşıdığı zehirli tüyleriyle hem insanlar için hem de hayvanlar için tehlike oluşturuyor. İnsanlarda yoğun alerjik reaksiyonlara neden olurken hayvanlarda ise ağız içi hasardan başlayıp solunum yollarına kadar ciddi tıkanmalara yol açabiliyor. Isırığı ile hastanelik eden çam kese tırtılı hakkında merak edilenleri Atlas Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Fatma Bozkurt, Mavi Kadın Editörü Arzu Akçay’a anlatı. İşte detaylar…

Özetle

HABERİN ÖZETİ Keneden daha korkunç çam kese tırtılı şehrin her yerinde! Hem insanlar hem hayvanlar tehlikede, ısırığı hastanelik ediyor Yaz aylarının yaklaşmasıyla şehir genelinde hızla yayılan çam kese tırtılı, taşıdığı zehirli tüylerle hem insanlar hem de hayvanlar için tehlike oluşturuyor. Çam kese tırtılları, ağaçlardan toprağa inerek şehir merkezine kadar yayılıyor ve birbirine eklenerek uzun bir şerit halinde ilerliyor. Bu tırtıllar, ısırmasa da vücutlarındaki zehirli tüyler temasla ciddi alerjik reaksiyonlara neden olabiliyor. Temas sonrası kaşıntı, kızarıklık, kabarcıklar, gözde sulanma, kızarıklık, nefes darlığı ve öksürük gibi belirtiler görülebiliyor. Çam kese tırtılının kendisi doğrudan enfeksiyon etkeni olmasa da, kaşıma sonucu oluşan yaralar bakteriyel enfeksiyonlara zemin hazırlayabiliyor. Hayvanlar bu tırtılları kokladıklarında veya dokunduklarında hastanelik olabiliyor, ağız içi hasardan solunum yolu tıkanıklığına kadar ciddi sorunlar yaşayabiliyorlar.

İstanbul’un Sancaktepe ilçesinde meydana gelen görüntüler herkesi endişelendirdi. Çam ağaçlarının yapraklarıyla beslenen ve ormanları zayıf düşüren çam kese tırtırları, mart ve nisan ayının gelmesiyle ağaçlardan toprağa inmeye başladı. Birbirine eklenerek ilerleyen ‘çam kese tırtıllar’ gören herkesi meraklandırdı.

Birbirine eklenerek uzun bir şerit olarak hareket eden çam kese tırtılları, insanlar ve hayvanlar için oldukça tehlikeli oluyor. Şehrin merkezine kadar inen çam kese tırtılı adeta keneden daha korkunç bir hal alıyor. Adeta tehlike saçan çam kese tırtılları için merak edilenler arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Atlas Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Fatma Bozkurt, herkesin çam kese tırtılı hakkında merak edilenler anlattı.

Bahar aylarının gelmesiyle ortaya çıkan çam kese tırtılları halk arasında panik oluştururken, bu risk karşısında insanların neler yapması gerektiğini açıklayan Atlas Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Fatma Bozkurt, “Halk arasında çoğu zaman “ısıran tırtıl” olarak bilinse de aslında bu canlıların insanlara zarar verme mekanizması farklıdır. Bu canlıların ağız yapısı insan derisini ısıracak şekilde değildir. Ancak vücutlarındaki zehirli tüyler temasla ciddi reaksiyonlara neden olabilir.” dedi.

Temas sonrası ne olur?

Atlas Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Fatma Bozkurt: İlk olarak vücudunuzda özellikle temas edilen bölgede kaşıntı, kızarıklık ve kabarcıklar görülebilir. Bunların yanı sıra gözde sulanma, kızarıklık, nefes darlığı, öksürük ve nadir olsa da alerjik şok görülebilir.

Enfeksiyon riski var mı?

Atlas Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Fatma Bozkurt: Çam sese tırtılı doğrudan enfeksiyon etkeni değildir. Ancak kaşıma sonucu oluşan yaralar bakteriyel enfeksiyonlara zemin hazırlayabilir. Çam kese tırtılının temasının ardından oluşabilecek enfeksiyonlar ölümcül değildir. Ancak ciddi alerjik reaksiyonlar nadiren hayatı tehdit edebilir. Günün sonunda çam kese tırtılı bir insanı ısırmaz. Ancak dolaylı bir enfeksiyon riski oluşturduğu için dikkat edilmesi gerekir.

HEM İNSANLAR HEM HAYVANLAR TEHLİKEDE, ISIRIĞI HASTANELİK EDİYOR

İnsanlar ve hayvanlar için oldukça tehlike oluşturan çam kese tırtılları, üzerinde bulunan tüyleri nedeniyle insanları tehlikeye sokuyor. Ancak burada en çok etkilenen hayvanlar oluyor. Çünkü hayvanlar bu tırtılları kokladıkları ya da dokundukları zaman hastanelik edebiliyor.

Atlas Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Fatma Bozkurt bu konu hakkında "Günün sonunda çam kese tırtılı bir insanı ısırmaz. Ancak dolaylı bir enfeksiyon riski oluşturduğu için dikkat edilmesi gerekir." diyerek enfeksiyon riskinin daha fazla olduğuna vurgu yapıyor.