Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Özel Haber
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay

Keneden daha korkunç çam kese tırtılı şehrin her yerinde! Hem insanlar hem hayvanlar tehlikede, ısırığı hastanelik ediyor

Son zamanlarda şehir genelinde hızla yayılan ‘çam kese tırtılı’ hem hayvanları hem de insanları büyük ölçüde etkiliyor. Keneden daha korkunç olarak adlandırılan ‘çam kese tırtılı’ özellikle de parklar, bahçeler ve çam ağaçlarının yoğun olduğu bölgelerde görülüyor. Isırığı ile hastanelik eden çam kese tırtılı hakkında merak edilenler araştırılmaya başlandı. Çam kese tırtılı olarak bilinen ve son zamanlarda oldukça gündemde yer alan sorunla ilgili detayları Atlas Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Fatma Bozkurt, Mavi Kadın Editörü Arzu Akçay’a anlattı. İşte detaylar…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.04.2026
saat ikonu 10:33
|
GÜNCELLEME:
23.04.2026
saat ikonu 10:33

Yaz aylarının gelmesine yakın son zamanlarda ortaya çıkan ‘çam kese tırtılı’ şehrin geneline hızla yayılmaya başladı. Orman ekosistemi için oldukça tehdit oluşturan çam kese tırtılı taşıdığı zehirli tüyleriyle hem insanlar için hem de hayvanlar için tehlike oluşturuyor. İnsanlarda yoğun alerjik reaksiyonlara neden olurken hayvanlarda ise ağız içi hasardan başlayıp solunum yollarına kadar ciddi tıkanmalara yol açabiliyor. Isırığı ile hastanelik eden çam kese tırtılı hakkında merak edilenleri Atlas Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Fatma Bozkurt, Mavi Kadın Editörü Arzu Akçay’a anlatı. İşte detaylar…

HABERİN ÖZETİ

Keneden daha korkunç çam kese tırtılı şehrin her yerinde! Hem insanlar hem hayvanlar tehlikede, ısırığı hastanelik ediyor

Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
Yaz aylarının yaklaşmasıyla şehir genelinde hızla yayılan çam kese tırtılı, taşıdığı zehirli tüylerle hem insanlar hem de hayvanlar için tehlike oluşturuyor.
Çam kese tırtılları, ağaçlardan toprağa inerek şehir merkezine kadar yayılıyor ve birbirine eklenerek uzun bir şerit halinde ilerliyor.
Bu tırtıllar, ısırmasa da vücutlarındaki zehirli tüyler temasla ciddi alerjik reaksiyonlara neden olabiliyor.
Temas sonrası kaşıntı, kızarıklık, kabarcıklar, gözde sulanma, kızarıklık, nefes darlığı ve öksürük gibi belirtiler görülebiliyor.
Çam kese tırtılının kendisi doğrudan enfeksiyon etkeni olmasa da, kaşıma sonucu oluşan yaralar bakteriyel enfeksiyonlara zemin hazırlayabiliyor.
Hayvanlar bu tırtılları kokladıklarında veya dokunduklarında hastanelik olabiliyor, ağız içi hasardan solunum yolu tıkanıklığına kadar ciddi sorunlar yaşayabiliyorlar.
Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.

KENEDEN DAHA KORKUNÇ ÇAM KESE TIRTILI ŞEHRİN HER YERİNDE!

İstanbul’un Sancaktepe ilçesinde meydana gelen görüntüler herkesi endişelendirdi. Çam ağaçlarının yapraklarıyla beslenen ve ormanları zayıf düşüren çam kese tırtırları, mart ve nisan ayının gelmesiyle ağaçlardan toprağa inmeye başladı. Birbirine eklenerek ilerleyen ‘çam kese tırtıllar’ gören herkesi meraklandırdı.

Birbirine eklenerek uzun bir şerit olarak hareket eden çam kese tırtılları, insanlar ve hayvanlar için oldukça tehlikeli oluyor. Şehrin merkezine kadar inen çam kese tırtılı adeta keneden daha korkunç bir hal alıyor. Adeta tehlike saçan çam kese tırtılları için merak edilenler arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Atlas Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Fatma Bozkurt, herkesin çam kese tırtılı hakkında merak edilenler anlattı.

Bahar aylarının gelmesiyle ortaya çıkan çam kese tırtılları halk arasında panik oluştururken, bu risk karşısında insanların neler yapması gerektiğini açıklayan Atlas Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Fatma Bozkurt, “Halk arasında çoğu zaman “ısıran tırtıl” olarak bilinse de aslında bu canlıların insanlara zarar verme mekanizması farklıdır. Bu canlıların ağız yapısı insan derisini ısıracak şekilde değildir. Ancak vücutlarındaki zehirli tüyler temasla ciddi reaksiyonlara neden olabilir.” dedi.

Temas sonrası ne olur?

Atlas Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Fatma Bozkurt: İlk olarak vücudunuzda özellikle temas edilen bölgede kaşıntı, kızarıklık ve kabarcıklar görülebilir. Bunların yanı sıra gözde sulanma, kızarıklık, nefes darlığı, öksürük ve nadir olsa da alerjik şok görülebilir.

Enfeksiyon riski var mı?

Atlas Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Fatma Bozkurt: Çam sese tırtılı doğrudan enfeksiyon etkeni değildir. Ancak kaşıma sonucu oluşan yaralar bakteriyel enfeksiyonlara zemin hazırlayabilir. Çam kese tırtılının temasının ardından oluşabilecek enfeksiyonlar ölümcül değildir. Ancak ciddi alerjik reaksiyonlar nadiren hayatı tehdit edebilir. Günün sonunda çam kese tırtılı bir insanı ısırmaz. Ancak dolaylı bir enfeksiyon riski oluşturduğu için dikkat edilmesi gerekir.

HEM İNSANLAR HEM HAYVANLAR TEHLİKEDE, ISIRIĞI HASTANELİK EDİYOR

İnsanlar ve hayvanlar için oldukça tehlike oluşturan çam kese tırtılları, üzerinde bulunan tüyleri nedeniyle insanları tehlikeye sokuyor. Ancak burada en çok etkilenen hayvanlar oluyor. Çünkü hayvanlar bu tırtılları kokladıkları ya da dokundukları zaman hastanelik edebiliyor.

Atlas Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Fatma Bozkurt bu konu hakkında “Günün sonunda çam kese tırtılı bir insanı ısırmaz. Ancak dolaylı bir enfeksiyon riski oluşturduğu için dikkat edilmesi gerekir.” diyerek enfeksiyon riskinin daha fazla olduğuna vurgu yapıyor.

ETİKETLER
#alerji
#Hayvan Sağlığı
#Çam Kese Tırtılı
#Enfeksiyon Riski
#Zehirli Tüyler
#Özel Haber
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.