Kızılay’dan küresel kurban seferberliği: Gazze için özel model devrede!

Türk Kızılay’ın “Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye” sloganıyla yürüttüğü kampanya bu yıl da geniş bir coğrafyada milyonlara umut olmayı hedefliyor.

Türkiye, Gazze/Filistin ve toplam 31 ülkede yürütülen operasyonlarla kurban bağışları yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Kızılay, sadece bayram günleriyle sınırlı kalmayan bir yardım modeliyle dikkat çekiyor.

2026 yılı için belirlenen vekalet bedelleri, yurt içi ve Filistin 17.250 TL, yurt dışı ise 6.350 TL olarak belirlendi.

GAZZE İÇİN ÖZEL 'KONSERVE KURBAN' MODELİ

Gazze’de yaşanan insani kriz, Kızılay’ı farklı bir çözüm modeline yönlendirdi. Bölgede kurban etleri doğrudan kesilip dağıtılamadığı için Türkiye’de kesilen kurbanlar, kavurma konservesi haline getirilerek bölgeye ulaştırılıyor. Bu sistem sayesinde hem gıda güvenliği sağlanıyor hem de uzun süreli tüketim mümkün hale geliyor.

PROF. FATMA MERİÇ YILMAZ'DAN TGRTHABER.COM'A ÖZEL AÇIKLAMALAR

Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, tgrthaber.com Özel Haber Editörü Zeynep Gizem Er'e vekaletle yurt içi ve yurt dışında kurban kesim süreçleri ve Gazze'ye ulaştırılma süreçlerine dair kritik açıklamalar yaptı.

Prof. Yılmaz, Gazze’deki zorlu şartları şu sözlerle anlattı:

''Bu sene 31 ülkede, kurban operasyonumuzu gerçekleştireceğiz. Bu süreci üçe bölebiliriz. Burada Gazze'ye ayrı bir parantez açıyoruz. Gazze hala o mağduriyetini devam ettiriyor ve maalesef girişler giderek azaldı... O nedenle 2 senedir Gazze'yi Türkiye'de kesiyormuşuz gibi konserveye döndürüyoruz ve her bir konservenin de Gazze'ye ulaştığına emin oluyoruz.''

KURBAN ETLERİNİ KONSERVE YÖNTEMİYLE 3 YIL SAKLAMAK MÜMKÜN

Kesilen kurban etlerinin konserve yöntemiyle 3 yıla kadar saklanabildiğine vurgu yapan Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, süreci şöyle açıkladı:

''Gazze'ye günde birkaç tane tır içeriye girebilirse kendimizi şanslı adlediyoruz. Biz burada yine Gazze'deki operasyonlarımızı gerek Gazze'nin içinden temin gerek oradaki aşevimiz vasıtasıyla devam ettiriyoruz. Kurbandaki elde edilen et bir protein kaynağı ve uzun süreli açlık dediğimizde kıtlık durumlarında protein aslında bizim sağlık açısından hem bağışıklık sistemimizi, hem de genel itibarıyla hastalık durumumuzu en fazla etkileyen protein eksikliğidir. Protein biraz daha hem ulaşması güçtür, hem saklaması, pişirmesi belli koşullarda güçtür. Gazze'de yurt içinde de kullandığımız konserveleme metodunu kullanıyoruz. Kesimi gerçekleştirdikten sonra parçalayarak kıyma ve kuşbaşı haline getiriyoruz. Sonrasında pişirerek yemeğe hazır hale getiriyoruz. Standart bir şekilde içinde ne kadar et, ne kadar yağ, ne kadar su olduğu dahi tartılacak şekilde konserveleniyor. 3 senelik bir raf ömrü kazandırıyoruz. Gazze, ne zaman içeriye girilip girilemeyeceğinin belli olmadığı bir coğrafya. Sadece bu da değil. Konserveleri içeriye girdirmiş bile olsanız diyelim ki donmuş bir et haline getirdiniz, şoklattınız, içeriye getirdiniz. Çadırda yaşayan ailenin buzdolabı ya da elektriği olmayabiliyor. Ya da pişirecek imkanı yoksa o eti bekletmiş olacak. Bu sağlık açısından bir sıkıntı oluşturabilir. O nedenle 2 senedir Gazze'yi Türkiye'de kesiyormuşuz gibi konserveye döndürüyoruz ve konserveleri Gazze'ye ulaştırıyoruz.''

''GAZZE KURBANLARINI TÜRKİYE STANDARDINDA KESEREK KONSERVE HALİNE GETİRİYORUZ''

Yurt içinde ve Gazze için kesilen kurbanların konservelerini tgrthaber.com kamerasına gösteren Yılmaz, şu sözleri kullandı.

''Burada bulunan konservede büyük bir kıyma ve kuşbaşı şeklinde iki tane kurban payımız var. Bunları yurt içinde dağıtıyoruz. Konservenin üzerinde Gazze yazıyor. Burada Filistin şartlı bağışı şeklinde bize kurban emanet eden vatandaşlarımızın kurbanlarında yine Türkiye'de standardı birebir aynı olacak şekilde böyle konserve haline getiriyoruz. Bu konserve, Gazze'ye girdiği zaman pişmiş şekilde yemeğe hazır. Bunları yıl boyunca gıda kolileriyle beraber protein kaynağı oluşturacak şekilde dağıtıyoruz. Son 2 senede 1.250.000 konserve ulaşmış oldu. Gazze'de yaşayan her iki kişinin bir tanesinin elinde bizim kurban paylarımızdan bir tanesi geçmiş oldu. Bu sene de yine Gazze'yi bu şekilde ilerletiyor olacağız.''

''KURBAN KESİMLERİ VETERİNER VE DİN ADAMLARININ EŞLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİRİLİYOR''

Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, yurt dışındaki kurban kesim süreçlerinin titizlikle planladığını belirtti:

''Yurt dışı operasyonlarımızda ülkelere gidiyoruz. Hem gönüllülerimiz hem çalışanlarımız orada gerekli satın almaları yine noter gözetiminde, veteriner ve din adamlarının eşliğinde hem satın almalarını hem kesimlerini gerçekleştiriyorlar. Kurban Bayramı boyunca taze et olarak dağıtımlarını gerçekleştiriyorlar.''

KIZILAY'DAN 81 İLDE 81 AŞEVİ

Kızılay, kurban etlerini sadece dağıtmakla kalmıyor, aynı zamanda sıcak yemek olarak da ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Yılmaz, kurban etlerinin bir kısmının aşevlerine, diğer bir kısmının ise yaşlı ve engelli ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek olarak gönderildiğinin altını çizdi:

''Türkiye'de yurt içinde yaptığımız kesimlerde eti yine bir kısmını konserve, bir kısmını aşevlerimizde vereceğiz. 81 ile 81 aşevi demiştik, yaygınlaştırıyoruz. Evinde tek başına yaşayan yaşlılarımıza yemek pişirecek durumu olmayan gerek yaşlı gerek engellilerimize. Konserveleri gönüllülerimiz eliyle göndermeye çalışıyoruz. Onlar için sıcak yemek son derece önemli. Kurban etlerinin bir kısmını biz aşevlerimize direkt gönderiyoruz ve orada sıcak yemeğe dönüştürerek dağıtıyoruz. Bir kısmı da yine taze et şeklinde dağılıyor.''