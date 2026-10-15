1 milyardan fazla dolandırıcılık mesajı gönderdiler! Microsoft siber suç ağını çökertti

Microsoft, Japonya Ulusal Polis Ajansı ile yürüttüğü soruşturma sonucunda dünya genelinde milyarlarca dolandırıcılık mesajının gönderilmesini sağlayan siber suç ağının faaliyetlerini durdurdu. Şirketin açıklamasına göre YAM Store adlı pazar yeri ile CoGUI ve Iron Man isimli oltalama araçları, şimdiye kadar 150'den fazla ülkede 75 binden fazla kuruluşu hedef alan saldırılarda kullanıldı.

Microsoft'un raporuna göre, üç platform üzerinden 1 milyardan fazla zararlı mesaj gönderildi. Bunların 750 milyondan fazlasının doğrudan Microsoft müşterilerini hedef aldığı belirtildi. Sağlık kuruluşları, finans kurumları, işletmeler ve bireysel kullanıcılar da siber suçluların hedefleri arasında yer aldı. Faaliyetlerin arkasındaki kişilerin 10 milyonlarca dolar gelir elde ettiği aktarıldı.

DOLANDIRICILAR SAHTE HESAPLARI VE OLTALAMA ARAÇLARINI KULLANDI

YAM Store, siber suçluların çalıntı veya sahte Microsoft ve Google hesaplarını satın alabildiği bir siteydi. Dolandırıcılar, aldıkları hesapları CoGUI ve Iron Man gibi oltalama araçlarıyla birleştirerek çok sayıda kişiye sahte mesajlar gönderebiliyordu.

Microsoft'un açıklamasına göre YAM Store, süresi dolmuş gerçek kuruluşlara ait internet alan adlarını da ele geçirdi. Platform gerçekte var olmayan kuruluşlar adına internet siteleri oluşturarak Microsoft hesapları elde etti ve bunları yeniden satışa sundu.

IRON MAN, 2 BİN 300'DEN FAZLA SAHTE ŞABLON SUNDU

Siber suç ağında kullanılan Iron Man platformu, dolandırıcıların gerçek kurumları taklit etmesini kolaylaştıran 2 bin 300'den fazla şablon barındırıyordu. Bankalar ve polis teşkilatları gibi kuruluşların kimliklerini taklit etmek için hazırlanan şablonlar, oltalama saldırılarında kullanıldı.

Microsoft, soruşturma kapsamında YAM Store ile bağlantılı 20 binden fazla hesabı devre dışı bıraktığını ve kimlik taklidi ile dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanılan 100 binden fazla internet alan adını engellediğini açıkladı.

Şirket sağlık sektöründe siber güvenlik alanında faaliyet gösteren kâr amacı gütmeyen Health-ISAC ile birlikte hareket etti. Operasyon kapsamında 3 platformun faaliyetlerini mümkün kılan internet alan adlarına el konuldu.