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Politika
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 17:43
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 17:45

1 milyardan fazla dolandırıcılık mesajı gönderdiler! Microsoft siber suç ağını çökertti

Microsoft ve Japonya Ulusal Polis Ajansı, 1 milyardan fazla zararlı mesajla bağlantılı YAM Store, CoGUI ve Iron Man platformlarını hedef alan bir operasyon gerçekleştirdi. Ocak 2026'dan itibaren 150'den fazla ülkede 75 binden fazla kuruluşun hedef alındığı bildirildi.

Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan
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1 milyardan fazla dolandırıcılık mesajı gönderdiler! Microsoft siber suç ağını çökertti
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 17:43
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 17:45

, Japonya Ulusal Polis Ajansı ile yürüttüğü soruşturma sonucunda dünya genelinde milyarlarca dolandırıcılık mesajının gönderilmesini sağlayan siber suç ağının faaliyetlerini durdurdu. Şirketin açıklamasına göre YAM Store adlı pazar yeri ile CoGUI ve Iron Man isimli oltalama araçları, şimdiye kadar 150'den fazla ülkede 75 binden fazla kuruluşu hedef alan saldırılarda kullanıldı.

Microsoft'un raporuna göre, üç platform üzerinden 1 milyardan fazla zararlı mesaj gönderildi. Bunların 750 milyondan fazlasının doğrudan Microsoft müşterilerini hedef aldığı belirtildi. Sağlık kuruluşları, finans kurumları, işletmeler ve bireysel kullanıcılar da siber suçluların hedefleri arasında yer aldı. Faaliyetlerin arkasındaki kişilerin 10 milyonlarca dolar gelir elde ettiği aktarıldı.

1 milyardan fazla dolandırıcılık mesajı gönderdiler! Microsoft siber suç ağını çökertti

DOLANDIRICILAR SAHTE HESAPLARI VE OLTALAMA ARAÇLARINI KULLANDI

YAM Store, siber suçluların çalıntı veya sahte Microsoft ve Google hesaplarını satın alabildiği bir siteydi. Dolandırıcılar, aldıkları hesapları CoGUI ve Iron Man gibi oltalama araçlarıyla birleştirerek çok sayıda kişiye sahte mesajlar gönderebiliyordu.

Microsoft'un açıklamasına göre YAM Store, süresi dolmuş gerçek kuruluşlara ait internet alan adlarını da ele geçirdi. Platform gerçekte var olmayan kuruluşlar adına internet siteleri oluşturarak Microsoft hesapları elde etti ve bunları yeniden satışa sundu.

1 milyardan fazla dolandırıcılık mesajı gönderdiler! Microsoft siber suç ağını çökertti

IRON MAN, 2 BİN 300'DEN FAZLA SAHTE ŞABLON SUNDU

Siber suç ağında kullanılan Iron Man platformu, dolandırıcıların gerçek kurumları taklit etmesini kolaylaştıran 2 bin 300'den fazla şablon barındırıyordu. Bankalar ve polis teşkilatları gibi kuruluşların kimliklerini taklit etmek için hazırlanan şablonlar, oltalama saldırılarında kullanıldı.

1 milyardan fazla dolandırıcılık mesajı gönderdiler! Microsoft siber suç ağını çökertti

Microsoft, soruşturma kapsamında YAM Store ile bağlantılı 20 binden fazla hesabı devre dışı bıraktığını ve kimlik taklidi ile dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanılan 100 binden fazla internet alan adını engellediğini açıkladı.

Şirket sağlık sektöründe siber güvenlik alanında faaliyet gösteren kâr amacı gütmeyen Health-ISAC ile birlikte hareket etti. Operasyon kapsamında 3 platformun faaliyetlerini mümkün kılan internet alan adlarına el konuldu.

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#Microsoft
#Japonya Ulusal Polis Ajansı
#Yam Store
#Cogui
#Iron Man
#Politika
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