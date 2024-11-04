3 belediyeye kayyum sonrası Diyarbakır ve Şanlıurfa'da yasaklama kararı!

04 Kasım 2024 17:55 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 17:56

DEM Partili Mardin, Batman ve Halfeti Belediyelerine kayyum atanması sonrası Diyarbakır ve Şanlıurfa'da yürüyüş, basın açıklaması gibi etkinlikler yasaklandı. DEM Parti'den ise kayyum atamalarına karşı eleştiri geldi...

Diyarbakır​ Valiliği​, yürüyüş​, basın açıklaması gibi etkinliklerin 6 Kasım’a kadar yasaklandığını duyurdu. Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, haklarında yapılan terör nitelikli soruşturma/kovuşturma neticesinde İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı, Batman Belediye Başkanı ve Şanlıurfa’nın Halfeti Belediye Başkanının yerine kayyım görevlendirilmesi yapıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, “Terör örgütüne müzahir kesimlerce ilimiz genelinde sağlanan huzur ve güven ortamını bozmak amacıyla her türlü kanunsuz eylem ve etkinliklerin düzenlenebileceği göz önünde bulundurularak ilimiz sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanması amacıyla Valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu Ek-1 maddesi kapsamındaki oyun, temsil ve çeşitli şekillerdeki gösteri ve etkinlikler ile ticari kimliği bulunan özel hukuk tüzel kişiliklerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere ve yalnızca Batman, Mardin, Şanlıurfa illerinde yapılan kayyım atamaları ile sınırlı kalmak üzere açık alanlarda yapılması muhtemel her türlü (basın açıklaması, toplanma, yürüyüş, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri/broşür dağıtma, afiş/pankart asma, vb.) eylem/etkinlikler ile ilimiz merkez ve dış ilçelerimizde (il mülki sınırları içerisinde) eylem/etkinlik düzenlemek ve düzenlenebilecek olan eylem/etkinliğe destek vermek amacıyla gelebilecek kişilerin, grupların ve araçların ilimiz sınırlarına girişleri ve çıkışları 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddelerine istinaden 04/11/2024 saat 13.00’ten 06/11/2024 saat 23.59'a kadar Diyarbakır il sınırları içerisinde yasaklanmıştır” denildi.

ŞANLIURFA'DA 10 GÜN YASAKLANDI!

Şanlıurfa’da 10 gün boyunca tüm açık hava etkinlikleri yasaklandı. Şanlıurfa Valiliği bugünden başlamak üzere, uygun görülen etkinlikler haricinde il genelindeki bütün açık hava etkinliklerine yasak getirildiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, “Valilik ile Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu Ek-1 maddesi kapsamındaki oyun, temsil ve çeşitli şekillerdeki gösteri ve etkinlikleri ve ticari kimliği bulunan özel hukuk tüzel kişiliklerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C Maddesi ve 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. ve 19. maddelerine istinaden yapılması muhtemel tüm açık alan etkinlikleri (toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri/broşür dağıtma, afiş/pankart asma, vb.) ile İlimiz Merkez ve İlçelerimizde eylem etkinlik düzenlemek ve düzenlenecek olan eylem/etkinliğe destek vermek amacıyla ilimize gelen şahısların ve araçların ilimiz sınırlarına girişleri 04/11/2024 Saat: 09.00’dan 13/11/2024 Saat:23.59’a kadar 10 gün süreyle il merkezi ve ilçelerimiz dahil olmak üzere Şanlıurfa coğrafi sınırları içerisinde yasaklanmıştır” denildi.

DEM PARTİ'DEN ELEŞTİRİ

Öte yandan DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Mardin, Batman ve Halfeti belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılmasını eleştirerek yarın grup toplantısını Mardin'de gerçekleştireceklerini, bu hafta Meclis çalışmalarına katılmayacaklarını bildirdi. Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, Koçyiğit, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bugün Türkiye'nin "yeni bir hukuksuzluğa gözünü açtığını" söyledi. Figen Yüksekdağ, Selahattin Demirtaş ve birçok milletvekilinin 4 Kasım 2016 tarihinde eş zamanlı bir operasyonla gözaltına alındığını hatırlatan Koçyiğit, bugün DEM Parti'li Mardin, Batman ve Halfeti belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılmasının tesadüf olmadığını ifade etti.

Koçyiğit, "İçişleri Bakanlığı, belediye başkanlarımızın aldıkları cezalar ve soruşturmalar gerekçesiyle belediyelere kayyum atandığını ifade ediyor. Talimatlı yargıyla ilerleyen bütün bu mahkeme kararlarının sonucunda gelip bu hukuksuzluğu yapıyorlar." diye konuştu.