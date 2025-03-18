Abdullah Öcalan parti mi kuracak? Çok konuşulacak çağrı

Terörsüz Türkiye sürecinde her geçen gün yeni gelişmeler yaşanırken teröristbaşı Abdullah Öcalan ile ilgili dikkat çeken bir çıkış geldi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin grup toplantısında çok konuşulacak sözlere imza attı.

MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında terörsitbaşı Abdullah Öcalan'ın "Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın" açıklamasının ardından başlayan Terörsüz Türkiye süreci devam ediyor. Bahçeli'nin çağrısından sonra DEM Parti bir heyet oluşturdu ve 3 kez Öcalan ile görüştü. Görüşmelerin sonunda Öcalan, PKK'ya "silah bırakma ve fesih" çağrısı yaptı.

DİKKAT ÇEKEN ÖCALAN ÇIKIŞI

İmralı görüşmesi için yeni bir başvuru yapılırken DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin grup toplantısında çok konuşulacak sözlere imza attı.

"ÖCALAN'IN KENDİ PARTİSİNİ KURACAĞI MEKANİZMAYI OLUŞTURUN"

Fesih kongresi yapılması ve sürecin en kritik eşiğinin aşılması için güvenli bir ortamın oluşturulması gerektiğini söyleyen Bakırhan, "Bu güvenli ortamı sağlayın. Öcalan'ın kendi partisini kuracağı kongreyi yöneteceği, katılacağı mekanizmayı oluşturun" ifadelerini kullandı.