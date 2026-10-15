Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Mahinur Özdemir Göktaş, gündeme dair katıldığı televizyon programında gündeme dair önemli mesajlar verdi.

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HABERİN ÖZETİ Bakan Göktaş'tan Yeni Parti'nin fon iddiasına tepki: "Böyle siyaset yapılmaz" Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, katıldığı televizyon programında İstanbul'daki sel felaketi, şahsına yönelik fon iddiaları ve sosyal medyadaki yaş düzenlemesine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İstanbul'daki sel felaketinde iki can kaybı olduğunu belirten Bakan Göktaş, kurumların ve vakıfların teyakkuzda olup gerekli destekleri sağlayacağını açıkladı. Kendisi, ailesi ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat hakkındaki fon iddialarını yalanlayan Göktaş, iddia sahibi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu ve konunun hukuken takip edileceğini ifade etti. Sosyal medya platformları için e-Devlet üzerinden dijital doğrulama kodu ve yaş denetimi getirileceği, bu kapsamda 15 yaş altının giremeyeceği belirtildi. Çocuklar için oluşturulacak hesapların herkese açık olmayacağı, filtrelerin bulunacağı ve güvenli hesap olarak kurulacağı kaydedildi.

Bakan Göktaşi İstanbul'daki sel felaketi, Yeni Parti'nin fon iddiası ve 15 yaş altına sosyal medya düzenlemesiyle ilgili konuştu.

İSTANBUL'DAKİ SEL FELAKETİ

Bakan Göktaş'ın açıklamalarından satır başları:

"İstanbul'da teyakkuz halindeydi. Hem valimiz hem bütün kurumlarımız, hem devletin tüm kurumları, afetimiz ve ilgilenen bütün kurumlarımız biz dahil, Ailesi Hizmetler Bakanlığı olarak, gece boyunca süreci çok yakın takip ettik. İki can kaybımız var maalesef. Allah'tan rahmet diliyoruz. Ve afetten etkilenen bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

EKİPLERİMİZ SAHADA TEYAKKUZDA

İstanbul'daki bütün vakıflarımız şu anda sahada teyakkuzda. Dün gece sürekli onlarla irtibat halindeydik. Öğleden sonra tablo daha netleşir. Valimizle de irtibat halindeyiz. İlk aşamadan itibaren hemen gerekli desteği bir an önce sağlamaya başlayacağız. Hem biz hem AFAD hem de ilgili bütün kurumlarımızla durumu çok yakın takip ediyoruz.

YENİ PARTİ'NİN FON İDDİASI

geçtiğimiz hafta aslında maalesef çok olumsuz bir dezenformasyon ve manipülasyona maalesef maruz kaldım. Sadece ben değil aslında Ömer Bolat Ticaret Bakanımız, hükümetimiz genel olarak ve özellikle benim ve ailem üzerinde bir takım vahim iddialar ortaya attılar. Biz de tabii ki tepkimizi çok hızlı bir şekilde ortaya koyduk. İvedi bir şekilde yalanlama yayınladık. Zira çamur at izi kalsın politikasına artık karnımız tok. Yani bu tür politikalarla hiçbir yere varılmaz, böyle siyaset yapılmaz.

Burada varsa bir iddiası ispatı ortaya koysun, ben istifa ederim. Eğer yoksa kendisini istifaya davet ettim. Kendisi özür dilemedi. Ben de suç duyurusunda bulundum kendisiyle ilgili. Ve bu süreci özellikle hukuk önünde takip etmeye devam edeceğiz. Zira biliyorsunuz fon olaylarıyla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın tutumu çok netti; "Kim olursa olsun ucu kime dokunursa dokunsun sonuna kadar gidiyoruz" dedi. Gerçekten çok titiz bir çalışma yürütülüyor. Yani devletin bütün kurumları burada en üst düzeyde olayı titizlikle takip ediyor.

SOSYAL MEDYADA 15-18 YAŞ DÜZENLEMESİ

Sosyal medya aslında son 20 yılında çok gelişti. İnternetle beraber çok hızlı gelişti. Yapay zeka çok hızlı gelişti ve hayatımızın artık her alanında gitgide daha fazla yer aldı. Dijitalleşme, teknoloji bunların gelişimi elbette kıymetli, Ancak sosyal medya dediğimizin arkasında çok büyük devasa şirketler var. Çocuklarımızın ne kadar çok ekran üzerinde, ekranda aynı ekran üzerinde kalırsa o kadar çok para kazanan şirketler var.

"HESAPLAR HERKESE AÇIK OLMAYACAK, GÜVENLİ HESAP OLACAK"

E-Devlet bizlere bir hesap açmak için dijital doğrulama kodu sunacak. Bu dijital doğrulama koduyla da yaş denetimi de hesap açıldıktan sonra da sürmeye devam edecek. Yaş doğrulama koduyla sosyal medya platformuna bağlanılabilecek. Dolayısıyla burada da özellikle 15 yaş altına giremeyecek. Belli filtreler olacak. Nedir bu? Çocuklarımızın özellikle ilk aşamadan itibaren güvenli hesap olarak kurulacak. Hesaplar herkese açık olmayacak, güvenli hesap olacak"