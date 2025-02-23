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 | Murat Makas

AK Parti MKYK listesi için adı geçiyordu! Sinan Akçıl açıklama yaptı: Duruşum bellidir

AK Parti MKYK'sı için ismi geçen isimlerden Sinan Akçıl, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kongrede Sinan Akçıl'n adı da AK Parti MKYK'da yer alacağı iddialarıyla gündeme geldi. Sinan Akçıl konuya dair sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

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AK Parti MKYK listesi için adı geçiyordu! Sinan Akçıl açıklama yaptı: Duruşum bellidir
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
23.02.2025
saat ikonu 16:35
|
GÜNCELLEME:
23.02.2025
saat ikonu 16:46

Sanatçı Sinan Akçıl, AK Parti Ankara 8. Olağan Büyük Kongresi başlamadan önce ilginç bir iddia ile konuşuluyor. "Adında AK ışığında istikrar" sloganıyla düzenlenen kongrede Sinan Akçıl'n adı da AK Parti MKYK'da yer alacağı iddialarıyla gündeme geldi.

SİNAN AKÇIL LİSTEDE YER ALMADI

Gazeteci Sinan Burhan iddiasında "İki tane isim söyleyeceğim size, bir Mesut Özil iki Sinan Akçıl. Osman Gökçek, Derya Ayaydın, Emre Cemil Ayvalı, Bülent Turan, Mevlüt Çavuşoğlu, Kürşad Zorlu.. Ama manşet Mesut Özil ile Sinan Akçıl" demişti.
Bugün gerçekleşen kongrede Mesut Özil listede yer alırken Sinan Akçıl'ın MKYK listesinde yer almadığı ortaya çıktı.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPTI

Sinan Akçıl konuya dair sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Dün geceden beri, benim de 'sizler gibi medyadan okuduğum' bazı haberler ile birlikte "olağanüstü" bir teveccüh gördüm mesajlarınızda. Şunu söylemeliyim ki;
ben her zaman "güzel" ülkemin hizmetindeyim ve 10-15 yıldan fazla süredir de duruşum bellidir, bu değişmedi, değişemez. Sayın cumhurbaşkanımızın liderliğinde yeni kongrenin, ülkemize hayırlı olmasını dilerim.

https://x.com/sinanakcil/status/1893613344659017896

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Sıkça Sorulan Sorular

Sinan Akçıl Çerkes mi?
Arnavut kökenlidir. Akçıl 24 Aralık 2018 tarihinde Burcu Kıratlı ile evlenmiştir.
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