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 | Özge Sönmez

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e sert tepki! 'Kaos kampanyasına öncülük ediyor'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e sert tepki gösterdi. Çelik, "Özgür Özel sosyal hayatta vatandaşlarımızı karşı karşıya getirmeye ve siyasi alanı çatışmaya dönüştürmeye çalışan bir kaos kampanyasına öncülük ediyor" dedi.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e sert tepki! 'Kaos kampanyasına öncülük ediyor'
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
17.04.2025
saat ikonu 16:20
|
GÜNCELLEME:
17.04.2025
saat ikonu 16:35

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yüklendi. Özel'in kaos kampanyasına öncülük ettiğini söyleyen Çelik, "Kullandığı dilin siyasi muhalefet dili olarak adlandırılması mümkün değildir" dedi.

"ZİHNİYETİN ASIL KAVGASI DEMOKRASİYLEDİR"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Sayın Cumhurbaşkanımıza, Meclis Başkanımıza, Bakanlarımıza ve farklı toplumsal kesimlere dönük kullandığı dilin siyasi muhalefet dili olarak adlandırılması mümkün değildir. Bu dil siyasi ortamı zehirleyen, sosyal hayatımızda fay hatları tetiklemeye çalışan bir zihniyetin ürünüdür.

Seçilmiş Cumhurbaşkanlığı makamına cunta diyen, Meclis Başkanlığına savaş açmaktan bahseden, Hükümetimizin siyasi meşruiyetini hedef alan ve toplumsal kesimler arasında duvar örmeye çalışan bu zihniyetin asıl kavgası demokrasiyledir.

https://x.com/omerrcelik/status/1912854208979648739

"KAOS KAMPANYASINA ÖNCÜLÜK EDİYOR"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel sosyal hayatta vatandaşlarımızı karşı karşıya getirmeye ve siyasi alanı çatışmaya dönüştürmeye çalışan bir kaos kampanyasına öncülük ediyor. Bu kampanya, Cumhuriyet tarihimiz boyunca demokrasimize zarar veren siyasi projelerin bir benzeridir.

Bu kampanya ve projelerin hepsinin milli iradeyi hedef aldığını çok iyi biliyoruz. Millet iradesini ve siyasi meşruiyeti hedef alan bu kampanyalarla en kararlı şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz."

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