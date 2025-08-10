AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 10 Ağustos mesajı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçilişinin 11'inci yıldönümünü dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

Çelik paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"10 Ağustos ülkemizdeki büyük dönüşümlerin ve hamlelerin güçlü siyaseti için yeni bir dönüm noktası. 10 Ağustos 2014’te milletimiz Türkiye Yüzyılı’na ulaşmamızı sağlayacak büyük bir karara imza attı.

"BASİRET VE DİRAYETLE İMZALAR ATMAYA DEVAM EDİYOR"

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, milletimizin oylarıyla seçilen ilk Cumhurbaşkanı oldu. Milletimizin kararıyla Cumhurbaşkanımız 11 yıldır ülkemizin yönetiminde ve dünya siyasetinin en önemli meselelerinde basiret ve dirayetle imzalar atmaya devam ediyor."

https://x.com/omerrcelik/status/1954472397635035301