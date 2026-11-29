AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü kapsamında sosyal medya hesabı üzerinden mesaj yayımladı. Çelik açıklamasında Filistin davasının insani ve vicdani boyutuna vurgu yaparak destek mesajını yineledi.

29 Kasım mesajında Filistin halkının duruşuna ve uluslararası dayanışmaya dikkat çeken AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Filistin davası, yeryüzündeki herkesin haysiyet mücadelesidir. Zulmün gölgesinde bile onurundan taviz vermeyen Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü’nde bir kez ifade ediyoruz; Özgür Filistin hayata geçene dek bu haklı davayı savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz."