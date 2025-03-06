AK Parti sürece nasıl bakıyor? Dikkat çeken kulis: Şartlarla yol alınmaz!

İmralı'daki teröristbaşı Abdullah Öcalan, PKK'ya çağrıda bulunarak "silah bırakma ve fesih" bırakma çağrısı yaptı. PKK ise Öcalan'ın çağrısına ateşkes ile cevap verdi. Peki AK Parti, Öcalan'ın çağrısının ardından başlayan sürece ve DEM Parti'nin komisyon önerisine nasıl bakıyor? TGRT Ankara Haber Koordinatörü Ahmet Sözcan, önemli kulis bilgilerini paylaştı. İşte detaylar...

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısı sonucu başlayan süreçte geçtiğimiz günlerde kritik eşik aşıldı. İmralı'daki teröristbaşı Abdullah Öcalan, gönderdiği mektupta PKK'ya seslenerek "Ömrünüz doldu, silahları bırakın, örgütü feshedin" ifadelerini kullandı. PKK ise Öcalan'ın bu çağrısına ateşkes ile cevap verdi.

Peki AK Parti, teröristbaşı Öcalan'ın PKK'ya "silah bırak, kendini feshet" çağrısının ardından başlayan sürece ve DEM Parti'nin komisyon önerisine nasıl bakıyor? Sürecin nasıl ilerleyeceği konusunda tartışmalar devam ederken TGRT Ankara Haber Koordinatörü Ahmet Sözcan, önemli bir kulis bilgisini paylaştı.

MEKTUPTAKİ TÜM GRUPLAR VURGUSU

Sözcan şu ifadeleri kullandı:

"Mektuptaki tüm gruplar vurgusuna dikkat çekiyor AK Partili yöneticiler. Kapsayıp kapsamadığının kongrede göreceklerini ifade ediyorlar. Terör örgütü PKK ana gövde, diğer hepsi o gövdeden çıkmış ve o gövdedeki yöneticililerle kurulmuş. Hepsini kapsıyor.

"BU SÜREÇTE PROVOKASYONLAR OLABİLİR"

AK Parti şöyle düşünüyor; "Bu süreçte provokasyonlar olabilir. Aynı zamanda terör yapılanmasına bazı ülkeler ihtiyaç duyuyorlar bunu ellerinden bırakmak istemeye bilir. Terörü Türkiye'yi istikrarsızlaştırma aracı olarak kullandılar. Bundan kolay kolay vazgeçmeyebilirler. Bu süreçte direnç ve provokasyonlarla karşılaşabiliriz ancak buna karşı da önlemler alınıyor" değerlendirmesinde bulundular.

"ŞARTLARLA YOL ALINMAZ!"

Şartlarla yol alınmaz! Bunu altını çiziyorlar. Süreç belli bir aşamaya gelince bunlar tartışılır, konuşulur, değerlendirilir. Ancak şuan itibariyle bunların konuşulması, değerlendirilmesi için erken. Şuanda bunların hiçbiri gündemde olamaz" diyor AK Partili yöneticiler. PKK henüz silah bırakmamışken bunların konuşulması doğru değil"