AK Parti'de görev değişimi: Yeni başkanlar atandı

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı tarafından yapılan istişareler neticesinde Eskişehir’de görev değişikliğine gidildi. İnönü ve Mihalgazi ilçelerine yeni başkan atamaları gerçekleştirildi.
Buna göre; İnönü İlçe Başkanlığına Kamil Şen, Mihalgazi İlçe Başkanlığına ise Ali Özdemir atandı.
AK Parti İl Başkanlığı tarafından, görev değişimleri kapsamında bugüne kadar özverili çalışmalar yürüten İnönü İlçe Başkanı Gökhan Aydın ve Mihalgazi İlçe Başkanı Ali Akkar’a teşekkür edilirken, yeni görevlendirilen ilçe başkanlarına başarılar dilendi.