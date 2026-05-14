AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı tarafından yapılan istişareler neticesinde Eskişehir’de görev değişikliğine gidildi. İnönü ve Mihalgazi ilçelerine yeni başkan atamaları gerçekleştirildi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ AK Parti'de görev değişimi: Yeni başkanlar atandı AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı'nın istişareleri sonucunda Eskişehir'in İnönü ve Mihalgazi ilçelerinde görev değişiklikleri yapıldı. İnönü İlçe Başkanlığına Kamil Şen atandı. Mihalgazi İlçe Başkanlığına Ali Özdemir atandı. Görev değişimi kapsamında mevcut ilçe başkanlarına teşekkür edildi.

2 İL BAŞKANI DEĞİŞTİ

Buna göre; İnönü İlçe Başkanlığına Kamil Şen, Mihalgazi İlçe Başkanlığına ise Ali Özdemir atandı.

ESKİ BAŞKANLARA TEŞEKKÜR

AK Parti İl Başkanlığı tarafından, görev değişimleri kapsamında bugüne kadar özverili çalışmalar yürüten İnönü İlçe Başkanı Gökhan Aydın ve Mihalgazi İlçe Başkanı Ali Akkar’a teşekkür edilirken, yeni görevlendirilen ilçe başkanlarına başarılar dilendi.