Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Politika
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Burcu Köksal'a tam destek: Tehditlere aldırma

CHP'den istifa ederek AK Parti saflarına geçen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'a rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. Tepkilere maruz kalan Köksal'a tam destek veren Erdoğan, "Tehditlere aldırış etme. Afyon için yeni projelerimiz var" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Burcu Köksal'a tam destek: Tehditlere aldırma
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
14.05.2026
saat ikonu 04:38
|
GÜNCELLEME:
14.05.2026
saat ikonu 04:55

CHP'den AK Parti'ye geçen belediye başkanlarına bir yenisi daha eklendi. CHP'den seçilen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, istifa ederek AK Parti'ye katıldı. Köksal, önceki gün gerçekleştirilen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yeni rozetini taktı.

HABERİN ÖZETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Burcu Köksal'a tam destek: Tehditlere aldırma

Bilgi Okunma süresi 32 saniyeye düşürüldü.
AK Parti'nin Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı saflarına katmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Köksal'a tam destek verdiği ve partiye yeni katılımların beklendiği belirtiliyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burcu Köksal'a iddia ve tehditlere aldırış etmemesini söyleyerek tam destek verdi.
AK Parti'de il başkanları toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın moralinin yüksek olduğu ve samimi bir atmosferin hakim olduğu ifade edildi.
Parti kaynakları, Burcu Köksal'ın da moralinin yüksek olduğunu ve önümüzdeki günlerde katılımların süreceğini belirtti.
Toplantıda CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in “Karabük’te Devlet Hastanesi yok” iddiası gündeme geldi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan yapı eksiği bulunan kentlerde sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi talimatı verdi.
Yapımı yavaşlayan hastanelere ödeneklerin artırılması kararı alındı.
Erdoğan, teşkilata yaz dönemi için saha hazırlıklarını tamamlamaları talimatı verdi.
Bilgi Okunma süresi 32 saniyeye düşürüldü.

ERDOĞAN'DAN BURCU KÖKSAL'A DESTEK

Başta CHP Genel Başkanı Özgür Özel olmak üzere muhalefetin tepkisini çeken Burcu Köksal'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan tam destek geldi.

Türkiye Gazetesi'nden Emrah Özcan'ın haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burcu Köksal’a hakkında ortaya atılan iddia ve tehditlere aldırış etmemesini söyledi. AK Parti ailesi olarak Köksal ailesinin yanlarında olduklarını belirten Erdoğan, ailenin birlik ve beraberliğine her daim önem verdiklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Burcu Köksal'a tam destek: Tehditlere aldırma

AK Parti kaynakları, toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın moralinin çok yüksek olduğunu, toplantının samimi ve enerjik bir atmosferde geçtiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Burcu Köksal'a tam destek: Tehditlere aldırma

YENİ TRANSFERLER YOLDA

Ayrıca partiye katılan Burcu Köksal’ın da moralinin yüksek olduğunu ifade eden parti kaynakları, önümüzdeki günlerde katılımların süreceğini belirtti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İki büyükşehir ve İstanbul'da iki ilçe AK Parti'ye geçiyor: Savcı Sayan duyurdu!

ERDOĞAN AK PARTİ TEŞKİLATINA TALİMAT VERDİ

Öte yandan, toplantıda CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “Karabük’te Devlet Hastanesi yok” iddiası da gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel’e vatandaşın sağlık hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması için yapı eksiği bulunan kentlerde eksikliklerin bir an önce giderilmesi talimatı verdi. Yapımı yavaşlayan hastanelere ödeneklerin artırılması kararı alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Burcu Köksal'a tam destek: Tehditlere aldırma

Ayrıca yaz dönemi için saha hazırlıklarını tamamlamaları talimatı veren Erdoğan, teşkilata yaptıkları çalışmalar için teşekkür etti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Burcu Köksal AK Parti'ye katıldı: "Afyonkarahisar için birlikte çalışacağız"
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Burcu Köksal'dan Özgür Özel hakkında şok açıklama: ''Kocandan boşan' diye bana mesaj attı'
ETİKETLER
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.