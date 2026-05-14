CHP'den AK Parti'ye geçen belediye başkanlarına bir yenisi daha eklendi. CHP'den seçilen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, istifa ederek AK Parti'ye katıldı. Köksal, önceki gün gerçekleştirilen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yeni rozetini taktı.

HABERİN ÖZETİ Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Burcu Köksal'a tam destek: Tehditlere aldırma AK Parti'nin Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı saflarına katmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Köksal'a tam destek verdiği ve partiye yeni katılımların beklendiği belirtiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burcu Köksal'a iddia ve tehditlere aldırış etmemesini söyleyerek tam destek verdi. AK Parti'de il başkanları toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın moralinin yüksek olduğu ve samimi bir atmosferin hakim olduğu ifade edildi. Parti kaynakları, Burcu Köksal'ın da moralinin yüksek olduğunu ve önümüzdeki günlerde katılımların süreceğini belirtti. Toplantıda CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in “Karabük’te Devlet Hastanesi yok” iddiası gündeme geldi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan yapı eksiği bulunan kentlerde sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi talimatı verdi. Yapımı yavaşlayan hastanelere ödeneklerin artırılması kararı alındı. Erdoğan, teşkilata yaz dönemi için saha hazırlıklarını tamamlamaları talimatı verdi.

ERDOĞAN'DAN BURCU KÖKSAL'A DESTEK

Başta CHP Genel Başkanı Özgür Özel olmak üzere muhalefetin tepkisini çeken Burcu Köksal'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan tam destek geldi.

Türkiye Gazetesi'nden Emrah Özcan'ın haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burcu Köksal’a hakkında ortaya atılan iddia ve tehditlere aldırış etmemesini söyledi. AK Parti ailesi olarak Köksal ailesinin yanlarında olduklarını belirten Erdoğan, ailenin birlik ve beraberliğine her daim önem verdiklerini vurguladı.

AK Parti kaynakları, toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın moralinin çok yüksek olduğunu, toplantının samimi ve enerjik bir atmosferde geçtiğini kaydetti.

YENİ TRANSFERLER YOLDA

Ayrıca partiye katılan Burcu Köksal’ın da moralinin yüksek olduğunu ifade eden parti kaynakları, önümüzdeki günlerde katılımların süreceğini belirtti.

ERDOĞAN AK PARTİ TEŞKİLATINA TALİMAT VERDİ

Öte yandan, toplantıda CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “Karabük’te Devlet Hastanesi yok” iddiası da gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel’e vatandaşın sağlık hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması için yapı eksiği bulunan kentlerde eksikliklerin bir an önce giderilmesi talimatı verdi. Yapımı yavaşlayan hastanelere ödeneklerin artırılması kararı alındı.

Ayrıca yaz dönemi için saha hazırlıklarını tamamlamaları talimatı veren Erdoğan, teşkilata yaptıkları çalışmalar için teşekkür etti.