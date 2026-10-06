AK Parti'den Cemil Tugay iddiasını güçlendiren paylaşım! İzmir Marşı ile duyurdular

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
CHP'den istifa ederek yoluna bağımsız devam eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Beştepe'de kabul edilmesinin ardından hakkında konuşulan "AK Parti'ye geçiyor." iddiası daha da kuvvetlendi.
AK Parti'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan bir paylaşım, Cemil Tugay'la ilgili iddiayı daha da ileri aşamaya taşıdı.
Partinin hesabından yapılan video paylaşımda çöp dağları görülürken videonun sonunda çiçeklerin açtığı, güneşin doğduğu görüldü. Video sonunda aynı zamanda 07.10.2026 tarihi vurgulandı.
https://x.com/Akparti/status/2107515975121662403
Cemil Tugay, CHP'den istifası sürecinden bu yana AK Parti'ye geçeceği iddiasıyla konuşulmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmesi ise iddiayı daha da ileri bir boyuta taşımıştı.
Tugay'ın 7 Ekim'de AK Parti Genel Merkezi'ndeki törenle yeni partisine katılacağı öne sürülmüştü. Tugay, konuyla ilgili kendisine sorulan soruya "Siyasi geleceğim için değil ama İzmir’e karşı taşıdığım sorumluluk gereği bir kararın eşiğindeyim." demişti.