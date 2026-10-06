CHP'den istifa ederek yoluna bağımsız devam eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Beştepe'de kabul edilmesinin ardından hakkında konuşulan "AK Parti'ye geçiyor." iddiası daha da kuvvetlendi.

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HABERİN ÖZETİ AK Parti'den Cemil Tugay iddiasını güçlendiren paylaşım! İzmir Marşı ile duyurdular CHP'den istifa ederek bağımsız kalan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi ve AK Parti'nin yaptığı bir video paylaşımı sonrasında AK Parti'ye geçeceği iddiaları kuvvetlendi. Cemil Tugay'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Beştepe'de kabul edilmesi, 'AK Parti'ye geçiyor' iddiasını güçlendirdi. AK Parti'nin resmi sosyal medya hesabından çöp dağlarının ardından çiçeklerin açtığı, güneşin doğduğu ve 07.10.2026 tarihinin vurgulandığı bir video paylaşıldı. Tugay'ın 7 Ekim'de AK Parti Genel Merkezi'ndeki törenle partiye katılacağı öne sürüldü. Cemil Tugay iddialara ilişkin, 'Siyasi geleceğim için değil ama İzmir’e karşı taşıdığım sorumluluk gereği bir kararın eşiğindeyim.' açıklamasını yaptı.

CEMİL TUGAY'LA İLGİLİ AK PARTİ İDDİASINI İLERİ TAŞIYAN VİDEO

AK Parti'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan bir paylaşım, Cemil Tugay'la ilgili iddiayı daha da ileri aşamaya taşıdı.

ÇÖP DAĞLARI ÇİÇEK AÇIYOR

Partinin hesabından yapılan video paylaşımda çöp dağları görülürken videonun sonunda çiçeklerin açtığı, güneşin doğduğu görüldü. Video sonunda aynı zamanda 07.10.2026 tarihi vurgulandı.

https://x.com/Akparti/status/2107515975121662403

7 EKİM'DE AK PARTİ'YE GEÇECEĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Cemil Tugay, CHP'den istifası sürecinden bu yana AK Parti'ye geçeceği iddiasıyla konuşulmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmesi ise iddiayı daha da ileri bir boyuta taşımıştı.

Tugay'ın 7 Ekim'de AK Parti Genel Merkezi'ndeki törenle yeni partisine katılacağı öne sürülmüştü. Tugay, konuyla ilgili kendisine sorulan soruya "Siyasi geleceğim için değil ama İzmir’e karşı taşıdığım sorumluluk gereği bir kararın eşiğindeyim." demişti.