İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini açıklamasının ardından, AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddialar yeniden gündeme geldi.

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HABERİN ÖZETİ AK Parti için sinyali verdi: Cemil Tugay'ın cevabı gündeme bomba gibi düştü CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddialar ve bu kapsamda bir vatandaşın Tugay'a yönelttiği "emekçileri işten çıkaracak mısınız?" sorusuna Tugay'ın verdiği yanıt haberin ana konusunu oluşturmaktadır. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın CHP'den istifa etmesinin ardından AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddialar yeniden gündeme geldi. Tugay'ın 30 Eylül'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmesi Ankara kulislerinde hareketliliğe neden oldu. CHP'nin kalesi olarak nitelendirilen İzmir'de, yerel yönetimin ve bazı ilçe belediye başkanlarının AK Parti'ye geçeceği iddiaları ortaya atıldı. Bir sosyal medya kullanıcısı, Cemil Tugay'a "Başkan AK Parti'ye geçtiğinizde emekçi kardeşlerimizi işten çıkaracak mısınız?" diye sordu. Tugay, bu soruya "Çalışan işinde gücünde olan hiç kimseye bir şey yapmadık. Bundan sonra da işini yapan hiçbir kimseye hiçbir şey olmaz." cevabını verdi.

ANKARA KULİSLERİ HAREKETLENDİ

Tugay'ın 30 Eylül'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmesi de Ankara kulislerinde hareketliliğe neden oldu.

CHP'nin kalesi olarak nitelendirilen İzmir'de, yerel yönetimin ve bazı ilçe belediye başkanlarının AK Parti'ye geçeceği iddiaları ortaya atıldı.

"EMEKÇİLERİ İŞTEN ÇIKARACAK MISINIZ?"

Gelişmelerin ardından sosyal medyada bir vatandaşın Cemil Tugay'a yönelttiği soru dikkat çekti. Bir kullanıcı, "Başkan AK Parti'ye geçtiğinizde emekçi kardeşlerimizi işten çıkaracak mısınız?" diye sordu.

"İŞİNİ YAPANA BİR ŞEY OLMAZ"

Tugay ise soruya, "Çalışan işinde gücünde olan hiç kimseye bir şey yapmadık. Bundan sonra da işini yapan hiçbir kimseye hiçbir şey olmaz." cevabını verdi.