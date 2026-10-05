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Politika
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 10:07
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 10:12

AK Parti için sinyali verdi: Cemil Tugay'ın cevabı gündeme bomba gibi düştü

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın CHP'den istifasının ardından AK Parti'ye geçeceği iddiaları gündemdeki yerini koruyor. Tugay'ın bu süreçte sosyal medyada bir kullanıcının sorusuna verdiği cevap oldukça dikkat çekti.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
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AK Parti için sinyali verdi: Cemil Tugay'ın cevabı gündeme bomba gibi düştü
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 10:07
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 10:12

'ın 'nden istifa ettiğini açıklamasının ardından, 'ye geçeceği yönündeki iddialar yeniden gündeme geldi. 

HABERİN ÖZETİ

AK Parti için sinyali verdi: Cemil Tugay'ın cevabı gündeme bomba gibi düştü

Bilgi Okunma süresi 37 saniyeye düşürüldü.
CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddialar ve bu kapsamda bir vatandaşın Tugay'a yönelttiği "emekçileri işten çıkaracak mısınız?" sorusuna Tugay'ın verdiği yanıt haberin ana konusunu oluşturmaktadır.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın CHP'den istifa etmesinin ardından AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddialar yeniden gündeme geldi.
Tugay'ın 30 Eylül'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmesi Ankara kulislerinde hareketliliğe neden oldu.
CHP'nin kalesi olarak nitelendirilen İzmir'de, yerel yönetimin ve bazı ilçe belediye başkanlarının AK Parti'ye geçeceği iddiaları ortaya atıldı.
Bir sosyal medya kullanıcısı, Cemil Tugay'a "Başkan AK Parti'ye geçtiğinizde emekçi kardeşlerimizi işten çıkaracak mısınız?" diye sordu.
Tugay, bu soruya "Çalışan işinde gücünde olan hiç kimseye bir şey yapmadık. Bundan sonra da işini yapan hiçbir kimseye hiçbir şey olmaz." cevabını verdi.
Bilgi Okunma süresi 37 saniyeye düşürüldü.

ANKARA KULİSLERİ HAREKETLENDİ

Tugay'ın 30 Eylül'de Cumhurbaşkanı tarafından kabul edilmesi de Ankara kulislerinde hareketliliğe neden oldu.

AK Parti için sinyali verdi: Cemil Tugay'ın cevabı gündeme bomba gibi düştü

CHP'nin kalesi olarak nitelendirilen İzmir'de, yerel yönetimin ve bazı ilçe belediye başkanlarının AK Parti'ye geçeceği iddiaları ortaya atıldı.

AK Parti için sinyali verdi: Cemil Tugay'ın cevabı gündeme bomba gibi düştü

"EMEKÇİLERİ İŞTEN ÇIKARACAK MISINIZ?"

Gelişmelerin ardından sosyal medyada bir vatandaşın Cemil Tugay'a yönelttiği soru dikkat çekti. Bir kullanıcı, "Başkan AK Parti'ye geçtiğinizde emekçi kardeşlerimizi işten çıkaracak mısınız?" diye sordu.

AK Parti için sinyali verdi: Cemil Tugay'ın cevabı gündeme bomba gibi düştü

"İŞİNİ YAPANA BİR ŞEY OLMAZ"

Tugay ise soruya, "Çalışan işinde gücünde olan hiç kimseye bir şey yapmadık. Bundan sonra da işini yapan hiçbir kimseye hiçbir şey olmaz." cevabını verdi.

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#AK Parti
#Recep Tayyip Erdoğan
#izmir büyükşehir belediye başkanı
#Cemil Tugay
#Cumhuriyet Halk Partisi
#Politika
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