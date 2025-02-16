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 | Baran Aksoy

AK Parti'den erken seçim açıklaması! Tarih verildi

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş'tan erken seçime ilişkin bir açıklama geldi. Genel seçimin 2028 yılında yapılacağını hatırlatan Elitaş, ancak mevsim şartlarından dolayı seçimlerin 2027 yılının ekim ya da kasım ayına alınabileceğini belirtti.

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AK Parti'den erken seçim açıklaması! Tarih verildi
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
16.02.2025
saat ikonu 16:00
|
GÜNCELLEME:
16.02.2025
saat ikonu 16:03

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) erken seçim talepleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Kanal 7’de katıldığı programda konuşan Elitaş, seçimlerin normal takvimine göre 2028 yılında yapılacağını belirtirken, mevsim koşulları nedeniyle 2027’nin Ekim veya Kasım aylarında da gerçekleşebileceğini ifade etti.

ERKEN SEÇİM İÇİN TARİH VERDİ

Elitaş, “Eğer CHP, 360 milletvekiliyle bir araya gelip seçim tarihinin öne alınmasına destek verirse, 2027 Kasım ayında seçim yapılabilir" ifadelerini kullandı.

"MAĞDURİYET OLUŞTURMAK İÇİN HAKARET YOLUNU SEÇİYORLAR"

Elitaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu yargıyla ilgili açıklamaları da eleştirdi. AK Partili Elitaş, “CHP Genel Başkanı ve İBB Başkanı, haklarında dava açılması için adeta özel bir çaba gösteriyor. Yargı mensuplarına hakaret ederek ‘Acaba bir dava mağduru olabilir miyim?’ diye hesap yapıyorlar. Bu iki isim, mağduriyet oluşturmak için hakaret yolunu seçiyor” şeklinde konuştu.

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