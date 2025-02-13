Gazeteci Şamil Tayyar erken seçim için tarihi verdi!

Gazeteci Şamil Tayyar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın olası bir erken seçim kararı alabilmesi için Meclis'in erken seçim karanı onaylaması gerektiğini belirterek, mevcut siyasi dengeleri değerlendirdi. Şamil Tayyar, Meclis'te erken seçim kararı almak için yeterli çoğunluk bulunmadığını ifade ederek, 2027 sonbaharı için bir erken seçim senaryosunun tartışıldığını söyledi.

MUHALEFET O TARİHE 'EVET' DER Mİ?

TGRT Haber'deki Medya Kritik programında konuşan Tayyar aynı zamanda muhalefetin 2027 sonbaharında yapılacak olası bir erken seçime olumlu bakmayabileceğini dile getirerek şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karar alması için TBMM'nin erken seçim kararı alması gerekiyor. Meclis'te çoğunluk yok. 2027 sonbaharı için erken seçim kararından söz ediliyor. Ama ben muhalefetin 2027 sonbaharında yapılması planlanan bir erken seçime 'evet' diyeceğini düşünmüyorum. Orada AK Parti burada zorlayabilir."

SİYASETTE ADAY SENARYOLARI...

Tayyar, olası bir seçim senaryosunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın çıkması halinde muhalefetin dezavantajlı bir yarış içinde olacağını vurguladı. Bu durumda ilk turda önemli bir rekabetin yaşanacağını ve eğer seçim ikinci tura kalırsa, finalin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mansur Yavaş arasında geçebileceğini öne sürdü.

"İLK TURDA YAVAŞ, İMAMOĞLU'NU GERİDE BIRAKIR"

Mansur Yavaş'ın siyaset alanının daha geniş bir tabana yayıldığını ifade eden Tayyar, "Siyasetin aritmetiği farklı çalışır. Erdoğan, İmamoğlu ve Yavaş'ın ilk turda aday olduğu senaryoda muhalefet açısında olumsuz bir yarış gelişir. Böyle bir senaryo gerçekleşirse ve seçim ikinci tura kalırsa ben Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mansur Yavaş'ın kalacağına düşünüyorum.

Mansur Yavaş'ın siyaset yaptığı alan daha geniş. Ben doğru bir yönetimle Ekrem Bey'i ilk turda geride bırakabilir. CHP'nin tek adayla çıkması kuşkusuz CHP adına daha doğru olacaktır. Bu çok da kolay gözükmüyor" diye konuştu.

https://x.com/tgrthabertv/status/1889762480613654738