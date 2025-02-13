Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Mutluhan Yildiz

Gazeteci Şamil Tayyar erken seçim için tarihi verdi!

CHP, erken seçim çağrısı yaparak cumhurbaşkanı adayını belirlemek için kolları sıvarken erken seçim tarihi ile ilgili dikkat çeken bir kulis ortaya atıldı. TGRT Haber'de konuşan gazeteci Şamil Tayyar, 2027 yılının sonbaharında erken seçimin olma ihtimalin yüksek olduğunu ama muhalefetin buna 'evet' demeyeceğini ifade etti. Tayyar aynı zamanda muhalefetin ön seçim ve adaylık konularına da değindi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
13.02.2025
saat ikonu 00:02
|
GÜNCELLEME:
13.02.2025
saat ikonu 00:02

Gazeteci Şamil Tayyar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın olası bir erken seçim kararı alabilmesi için Meclis'in erken seçim karanı onaylaması gerektiğini belirterek, mevcut siyasi dengeleri değerlendirdi. Şamil Tayyar, Meclis'te erken seçim kararı almak için yeterli çoğunluk bulunmadığını ifade ederek, 2027 sonbaharı için bir erken seçim senaryosunun tartışıldığını söyledi.

MUHALEFET O TARİHE 'EVET' DER Mİ?

TGRT Haber'deki Medya Kritik programında konuşan Tayyar aynı zamanda muhalefetin 2027 sonbaharında yapılacak olası bir erken seçime olumlu bakmayabileceğini dile getirerek şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karar alması için TBMM'nin erken seçim kararı alması gerekiyor. Meclis'te çoğunluk yok. 2027 sonbaharı için erken seçim kararından söz ediliyor. Ama ben muhalefetin 2027 sonbaharında yapılması planlanan bir erken seçime 'evet' diyeceğini düşünmüyorum. Orada AK Parti burada zorlayabilir."

SİYASETTE ADAY SENARYOLARI...

Tayyar, olası bir seçim senaryosunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın çıkması halinde muhalefetin dezavantajlı bir yarış içinde olacağını vurguladı. Bu durumda ilk turda önemli bir rekabetin yaşanacağını ve eğer seçim ikinci tura kalırsa, finalin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mansur Yavaş arasında geçebileceğini öne sürdü.

"İLK TURDA YAVAŞ, İMAMOĞLU'NU GERİDE BIRAKIR"

Mansur Yavaş'ın siyaset alanının daha geniş bir tabana yayıldığını ifade eden Tayyar, "Siyasetin aritmetiği farklı çalışır. Erdoğan, İmamoğlu ve Yavaş'ın ilk turda aday olduğu senaryoda muhalefet açısında olumsuz bir yarış gelişir. Böyle bir senaryo gerçekleşirse ve seçim ikinci tura kalırsa ben Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mansur Yavaş'ın kalacağına düşünüyorum.

Mansur Yavaş'ın siyaset yaptığı alan daha geniş. Ben doğru bir yönetimle Ekrem Bey'i ilk turda geride bırakabilir. CHP'nin tek adayla çıkması kuşkusuz CHP adına daha doğru olacaktır. Bu çok da kolay gözükmüyor" diye konuştu.

https://x.com/tgrthabertv/status/1889762480613654738

Sıkça Sorulan Sorular

EKREM İMAMOĞLU NEDEN YARGILANIYOR?
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 4 Kasım 2019'da yaptığı bir basın açıklamasında Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandı. Bu açıklamada İmamoğlu, "31 Mart'ta seçimi iptal edenler ahmaktır" ifadesini kullanmıştı. Mahkeme, İmamoğlu'nu 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına ve siyasi yasak uygulanmasına hükmetti. Ayrıca, Ocak 2025'te İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu hakkında, bir bilirkişiyi hedef göstererek yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs ettiği iddiasıyla yeni bir soruşturma başlattı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ekrem İmamoğlu 'can suyu geliyor' diyerek duyurdu! Kentsel dönüşüm koşulları bellioldu: Yüzde 60'ını İBB karşılayacak
CHP’de 3’lü zirve: Özgür Özel, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu bir araya geldi!
ETİKETLER
#türkiye
#ekrem imamoğlu
#cumhurbaşkanı erdoğan
#mansur yavaş
#erken seçim
#Halk Partisi
#Siyaset
#yahudiler
#muhalefet
#2027
#Seçim Senaryosu
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yorumlar YORUMLAR
(0 Yorum)
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.