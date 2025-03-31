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 | Baran Aksoy

AK Parti'den Macron'un Ekrem İmamoğlu açıklamalarına tepki: Tavrı çifte standart!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ekrem İmamoğlu'na yolsuzluk operasyonu hakkında yaptığı açıklamalara tepki gösterdi. Fransa'da bir yolsuzluk soruşturması olduğu zaman bunu ilkesel demokrasiyi korumakla ilgili bir tutum olarak görüldüğünü belirten Çelik, "Bu kuşkusuz bir çifte standarttır" dedi.

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AK Parti'den Macron'un Ekrem İmamoğlu açıklamalarına tepki: Tavrı çifte standart!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
31.03.2025
saat ikonu 15:29
|
GÜNCELLEME:
31.03.2025
saat ikonu 16:00

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Le Pen'e yolsuzluk soruşturması sonrası verilen 5 yıllık seçim yasağını değerlendirdi. Gelişmenin Fransız siyaseti açısından önemli olduğunu aktaran Çelik, "Macron'un en önemli rakibi durumunda Le Pen. Fransa siyaseti açısından aşırı sağın geleceğini nasıl etkileyecek önümüzdeki günlerde görmüş olacağız. Le Pen, Avrupa'daki faşist partiler içerisinde öne çıkan birisi. Ana siyaseti AB'den çıkma şeklindeydi. Ancak şimdi AB gelirlerini şahsi hesaplarına aktarmadan suçlu bulundu" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DE OLUNCA DEMOKRASİ EKSİKLİĞİ"

Macron açısında çelişkiye değinen Çelik, Fransa'da bir yolsuzluk soruşturması olduğu zaman bunu ilkesel demokrasiyi korumakla ilgili bir tutum olarak görüldüğünü söyledi. Ancak Türkiye'de olunca demokrasi eksikliği olarak görüldüğünü belirten Çelik, "Yargıyla ilgili eleştirileri var. Bizim çok açık bir tezimiz var. AB üyelik sürecimizle ilgili fasılları açın. Üzerimize düşenleri hemen yapmaya hazırız. Bu kuşkusuz bir çifte standarttır" diye konuştu.

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ÖZGÜR ÖZEL'İN AÇIKLAMALARI

Özgür Özel'in yolsuzluk soruşturması sonrası açıklamalarına da değinen Çelik, "Özel'in konuşmaları Avrupa'daki faşist partilerin söylemleriyle örtüşmüş durumda. Özel meseleyi siyasi şantaja dönüştürdü. Özgür Özel'in bir haftalık siyaseti sosyal bölücülük üzerine kuruludur. Kahve kitap satılan mekanlardan devlet görevlilerine kadar hedef göstermediği tehdit etmediği kimse kalmadı" dedi.

"İSRAİL'DE BİR SOYKIRIM ŞEBEKESİ VAR"

İsrailli bakanın skandal açıklamalarına da tepki gösteren Çelik, "Katliam şebekesini en çok rahatsız eden Cumhurbaşkanımızın sözleridir. Cumhurbaşkanımız konuştuktan 5 dakika sonra bunlar tepki verme gereği hissediyor. İsrail'de bir soykırım şebekesi var" ifadelerini kullandı.

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