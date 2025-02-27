AK Parti'den Özgür Özel'e çok sert tepki: Cumhurbaşkanımız azla izin vermez!

Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"CHP yöneticilerinin kendi siyasi tarihlerine saygı göstererek kendi genel başkanlarının sözleriyle yüzleşmeleri gerekir. Bunun yerine Sayın Cumhurbaşkanımızın sözlerini eleştirmeye kalkıyorlar. Bu durum, CHP yöneticilerindeki "siyasi okur-yazarlık" probleminin kronik hale geldiğini gösteriyor. CHP Genel Başkanı kendi adını, Türkiye'ye düşmanlık eden bazı yabancı siyasetçilerin kahraman askerlerimizi hedef alan diliyle aynı hizaya yazdırmak istiyorsa kendi bileceği iştir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın her zaman olduğu gibi TSK'nın üzerine herhangi bir gölge düşürülmesine asla izin vermeyeceği açıktır"

https://x.com/omerrcelik/status/1895003896688304586

Son dakika haberinin detayları gelecek...