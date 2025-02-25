Son dakika | Ömer Çelik'ten Özgür Özel'in 'beddua' sözlerine cevap: Komutanlar hedef alınıyor!

Son dakika haberine göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kara Kuvvetleri Komutanı ile Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın teğmenlerin ihracı ve Korgeneral Tevfik Algan'ın emekli olması için baskı yaptığını iddia etti. Özel "Hulusi Akar'a söylediğimi size de söylüyorum. Siz arkadaşlarınızın hayır duasını değil bedduasını almış adamlarsınız. Günü gelince hesabını sormak için sizi not ediyorum" derken Özel'e cevap AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi.

Basın açıklamasında bulunan Ömer Çelik, "Özel'in sözleri siyaset adabına aykırı. Özel Kuvvet komutanlarını hedef alıyor" dedi.

"ASKERİ VESAYETTEN YANA ROL OYNUYOR"

Özgür Özel'in TSK'nın içişlerine karışarak bir kaos ortamı oluşturduğunu öne süren Çelik'in sözleri şu şekilde:

"Geçmişte de çok iyi bildiğimiz gibi CHP'nin hiçbir zaman milletten vize alamadığı için milletin onayı ile iktidar olamadığı için tercih ettiği iki tane yol vardı. Bir tanesi TSK'nın içişlerine karışarak bir kaos ortamı oluşturup siyaset kurumuna karşı bu kaos ortamına karşı kendisine bir siyasi yol bulmak, milli iradeyi desteklemek yerine askeri vesayetten yana rol oynamak şeklindeydi.

İkinci konu ise Yargının içine karışarak oralarda kadroculuk yaparak bir takım kaoslar çıkarmak şeklindeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük kongremizde kullandığı bir cümle bir takım muhalif isimler tarafından altı çizildi.

'CUMHURBAŞKANIMIZIN SİYASİ VİCDANINI TÜM DÜNYA BİLİYOR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan orada muhalefeti dönüştürmekten bahsediyordu, bunu siyasete müdahale gibi sunmaya çalıştılar. Kastedilen şey şuydu; Yassı Ada zihniyetini temsil eden bu siyasi parti Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilen büyük dönüşümlerin büyük demokratik devrimlerin sonunda demokratik süreçlere saygı göstermeyi millet iradesine saygılı olmayı öğrenmeye başlamıştı. Bu sebeple kendi siyasi partilerinin binasına 'Yeter Söz Milletindir' ifadesini asmak zorunda kaldılar.

Bütün arkadaşlarımız bu siyasi vicdanın en önemli sözcüleri haline gelmiştir dünyada ve bulundukları bütün platformlarda. Sayın Cumhurbaşkanımızın sadece Türkiye açısından değil bütün dünyadaki insanlık ittifakının siyasi vicdanını değerlendiren ifade eden lider olduğu, başka ülkelerin devlet başkanları tarafından da ifade edilmektedir.

"ÖZGÜR ÖZEL ÖNCE KENDİ PARTİSİNİN YÖNETMEYE ODAKLANSIN"

Türk siyasetinin nitelikleri açısından, demokrasimizin geleceği açısından kaliteli bir muhalefet olması gerektiğini değerlendirdiğimiz için bu durumu son derece yadırgıyoruz ve gerçekten bu durum siyaseti ve demokrasiyi önemseyenler açısından üzüntü vericidir. O yüzden Sayın Özgür Özel'in parti içi tartışmaları kapatmak için Cumhurbaşkanımıza dönük her gün dayanağı olmayan bir şey ürettiğini görüyoruz. Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi'ni yönetmeye odaklanmalıdır. Sonra Türkiye meseleleri ile ilgili fikrini söylemelidir.