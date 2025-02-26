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 | Baran Aksoy

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e çok sert sözler: 'Başkomutan olarak sesleniyorum, ayaklarını denk al'

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor... CHP lideri Özgür Özel'e çok sert sözlerle tepki gösteren Erdoğan, "Başkomutan olarak sana sesleniyorum ayaklarını denk al. Denk almazsan da aldırmasını biliriz. Haddini bileceksin!" dedi.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
26.02.2025
saat ikonu 16:33
|
GÜNCELLEME:
26.02.2025
saat ikonu 17:06

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. CHP lideri Özgür Özel'in teğmenlerin ihraç edilmesine ilişkin komuta kademesiyle ilgili sözlerine çok sert tepki gösteren Erdoğan, "Başkomutan olarak söylüyorum ayağını denk al, denk almazsan biz denk getirmesini biliriz" ifadelerini kullandı. "Orduya laf atmak sana yakışmaz" diyen Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve komutanların CHP liderine dava açacağını söyledi.

Muhalefete kurultay üzerinden de eleştirilerde bulunan Erdoğan, "Muhalefetin hazımsızlığını gayet normal karşılıyoruz. Sandalyelerin ve ithamların havada uçuşmadığı bir kurultay dahi yapamayanların bize bakıp hırçınlaşması normaldir. Bunların bizim nazarımızda bir kıymeti yoktur" diye konuştu.

"ÜLKEMİZ AÇISINDA BİR ŞAHLANIŞ DÖNEMİ OLACAKTIR"

Erdoğan'ın açıklamalarında satır başları:

"Büyük kongremiz başta olmak üzere 8. olağan kongre sürecimizin Türkiye'nin önünde yeni kapılar açtığını zamanla göreceğiz. Ülkemiz açısından bir şahlanış dönemi olacaktır.

"MUHALEFETİN HAZIMSIZLIĞINI GAYET DOĞAL KARŞILIYORUZ"

Muhalefetin hazımsızlığını gayet doğal karşılıyoruz. Şaibesiz, kavgasız ve gürültüsüz kongre yapamayanların bize olan tepkisi doğaldır.

"UYARILARI HASSASİYETLE NOT ETTİK"

Bugüne kadarki diğer kongrelerimiz gibi 8. kongremiz de partimizin gücüne giç katmıştır. Biz kuruluşundan itibaren ortak aklı siyasetinin merkezine yerleştirmiş bir kadroyuz. Tüm işleriniz dosdoğru olun istişareyi elden bırakmayın. Eleştirileri baş tacı ettik. Teklifleri dikkatle dinledik. Uyarıları hassasiyetle not ettik.

"ÇUVALDIZI BAŞKASINA DEĞİL KENDİMİZE BATIRDIK"

Özel görüşmelerde dostlarımızın fikirlerini öğrendik. Partinin yetkili organlarında meseleleri enine boyuna tartıştık. İç muhasebemizi cesur ve samimi şekilde yaptık. Çuvaldızı başkasına değil kendimize batırdık. Yol haritamız çerçevesinde kongrelerimizi gerçekleştirdik.

ÖZGÜR ÖZEL'E ÇOK SERT SÖZLER

Özgür Özel, Başkomutan olarak sana sesleniyorum ayaklarını denk al. Denk almazsan da aldırmasını biliriz. Haddini bileceksin. Milli Savunma Bakanlığı dahil komuta kademesi Özel'e dava açacak. Özel ne kadar erken kendine gelirse o kadar iyi. Yoksa Bay Kemal'i götüren çanlar onun için de çalacak"

https://x.com/tgrthabertv/status/1894743842093519278

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