AK Partili bir vekil daha 'PKK'nın silah bırakacağı' tarihi açıkladı! 'Demirtaş'ın hapiste kalması düşünülemez'

03 Ocak 2025 20:05 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 20:18

Türk siyaseti MHP lideri Devlet Bahçeli ile DEM Parti'nin diplomasi trafiğini takip ederken PKK'nın silah bırakıp bırakmayacağı ise gündem oldu. Konuya ilişkin AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman dün gündeme oturan bir açıklama yaparken aynı minvalde bir açıklama da Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu'ndan geldi.

DEM Partili Ahmet Türk​, Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan​, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş​ ve MHP lideri Devlet Bahçeli​ ile bir araya geldi. DEM Parti'li isimlerin görüşmeleri sonrası akıllara MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'PKK silah bıraksın, Öcalan TBMM'de DEM Parti grubuna konuşsun' dediği sözler akıllara geldi.

PKK​ SİLAH BIRAKACAK MI?

Terör örgütü PKK'nın silah bırakmasına yönelik AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman dün yaptığı açıklamada, "Şubat ayı içerisinde artık Türkiye'de silahların bırakılacağı bir iklimin, silah tesliminin ve PKK terör örgütünün Türkiye'de artık eylem yapmayacağının gündeme geleceğini, önemli bir provokasyon olmazsa her şey yolunda ilerlerse şubat ayı içerisinde çok önemli gelişmelerin olacağını görüyorum" dedi.

BİR AÇIKLAMA DA ENSARİOĞLU'NDAN!

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu da DEM Parti'nin TBMM Başkanı Kurtulmuş ve MHP lideri Bahçeli'ye yaptığı ziyareti yorumladı.

PKK'nın silah bırakacağı iddiasına ilişkin Ensarioğlu 24saatgazetesi.com'dan Nihal Alp'e yaptığı açıklamada, "Nevruz'da silahlar bırakılmış olur diye düşünüyorum" dedi.

DEMİRTAŞ HAPİSTEN ÇIKACAK MI?

Ensarioğlu, görüşmelerde Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın durumuna ilişkin ise, "Bu yeni paradigma tek bir iyilik içermiyor, ele alınan birçok konu var: Demokratikleşme var, huzur talebi var. Süreç başarılı oldu ve diyelim ki Öcalan ev hapsine çıktı. Demirtaş'ın hapiste kalması düşünülebilir mi? Tabii ki düşünülemez. Kayyım da kalmaz ortada" dedi.

Not: Bu yıl Nevruz 21 Mart 2025 Cuma günü gerçekleşecek.