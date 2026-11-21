AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, İzmir'de partisinin teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan İnan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik eleştirilerde bulunarak milletvekili dokunulmazlıkları, yolsuzluk soruşturmaları ve Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübüne ilişkin iddiaları gündeme taşıdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını teşkilat üyelerine ileten İnan, Erdoğan'ın İzmir ve Karşıyaka'ya verdiği önemi vurgulayarak teşkilat çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"DOKUNULMAZLIKLAR BİR KALKAN OLAMAZ"

Milletvekili dokunulmazlığının amacının millete hizmet edenlerin özgürce konuşabilmesini sağlamak olduğunu belirten İnan, Özgür Özel ve yakın ekibinin haklarındaki iddialara yanıt vermek yerine dokunulmazlıklarının arkasına saklandığını öne sürdü.

İnan, "Milletin malına uzanan kirli elleri korumak, rüşvet iddialarını ve mali skandalları örtmek için dokunulmazlıklar bir kalkan olamaz" ifadelerini kullandı.

Yolsuzluk soruşturmalarında tutuklu bulunan bazı kişilere konuşmamaları karşılığında milletvekilliği ve dokunulmazlık vaat edildiğini de iddia eden İnan, "Bunların gözünde milletvekilliği millete hizmet makamı değil; suçu örtmenin, yargıdan kaçmanın ve hırsızlığa zırh bulmanın aracıdır" dedi.

ÖZGÜR ÖZEL'E MANİSA ÜZERİNDEN ÇAĞRI

CHP'nin son kurultayını ve Silivri'den gerçekleştirilen canlı bağlantıyı eleştiren İnan, Özgür Özel'e Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü üzerinden seslendi.

İnan, "Ben Özgür Özel’den, yüreği yetiyorsa bir sonraki toplantısında Manisa’ya canlı bağlantı yapmasını beklerdim! Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübüne bir bağlantı aç, oradaki eski dostlarına bir mikrofon tut bakalım, senin Manisa’da çevirdiklerinle ilgili neler anlatacaklar!" ifadelerini kullandı. İnan, Manisa'ya ilişkin iddiaları kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceklerini belirtti.

"SENİN DAVALARINDAN KORKUP BİR MİLİM GERİ ADIM ATARSAK NAMERDİZ"

Özgür Özel'in kendisine ikinci kez tazminat davası açtığını açıklayan İnan, hukuki süreçlerin açıklamalarını engellemeyeceğini söyledi.

İnan, "Özgür Özel’in dava açma hakkına saygımız var. Ama buradan söylüyorum, iki değil, 22 tane dava açmazsan hatırım kalır. Senin davalarından korkup bir milim geri adım atarsak namerdiz!" dedi. Özel'in yargıya yönelik açıklamalarını da eleştiren İnan, Konak'ta yaptığı ve dava konusu olan sözlerinin arkasında olduğunu belirterek, "Özgür Özel, İzmir’den uzak dur. Manisa’dan ve Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübünden uzak dur. O kirli ilişkilerine Manisa’yı alet etme" ifadelerini kullandı.