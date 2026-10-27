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Politika
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 12:43
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 12:54

AK Partili Hüseyin Yüksek’ten fon olayı ile ilgili dikkat çeken hatırlatma

AK Partili Hüseyin Yüksek, gündemi sarsan fon olayına ilişkin dikkat çeken bir hatırlatma geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sürecin en başından itibaren kararlı bir duruş sergilediğini belirten Yüksek, AK Parti'den üç önemli ismin açıklamalarına dikkat çekti.

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
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AK Partili Hüseyin Yüksek’ten fon olayı ile ilgili dikkat çeken hatırlatma
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 12:43
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 12:54

AK Partili Hüseyin Yüksek, gündemi sarsan fon soruşturmasına ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Cumhurbaşkanı 'ın sürecin ilk anından itibaren sergilediği tutuma dikkat çeken Yüksek; İçişleri Bakan Yardımcısı , AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş ve AK Parti Grup Başkanvekili 'in konuya ilişkin açıklamalarını hatırlattı. 

HABERİN ÖZETİ

AK Partili Hüseyin Yüksek’ten fon olayı ile ilgili dikkat çeken hatırlatma

Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
AK Partili Hüseyin Yüksek, gündemdeki fon soruşturmasına ilişkin olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tutumuna dikkat çekerek, AK Parti'den üç önemli ismin konuya ilişkin açıklamalarını hatırlattı.
İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, yanlış yapan kim varsa kenara çekilmesi gerektiğini belirtti.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, rütbe veya konumuna bakılmaksızın ihmali ve sorumluluğu bulunan herkesin yargı önünde hesap vereceğini söyledi.
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, makamına bakılmaksızın yanlış yapanların hesap vermesi ve soruşturmaya tabi tutulması gerektiğini ifade etti.
Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
AK Partili Hüseyin Yüksek’ten fon olayı ile ilgili dikkat çeken hatırlatma

Yüksek, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın kararlı ve dik duruşu çok önemliydi. İlk andan itibaren bu konuda gereken neyse yapılacak dedi. Öyle de oluyor" ifadelerini kullandı.

"RÜTBESİ, KONUMU, MEVKİSİ NE OLURSA OLSUN"

Yüksek, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'ın fon soruşturmasına ilişkin sözlerini hatırlattı. Turan, “Yanlış yapan kim varsa şu insanların alnını yere düşürmesin, neşteri beklemeden kenara çekilsin” ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş'ün açıklamasına da değinen Yüksek, Büyükgümüş'ün, “Rütbesi, konumu, mevkisi ne olursa olsun bizi ilgilendirmiyor; süreçte ihmali ve sorumluluğu bulunan herkes yargı önünde hesabını verecektir” sözlerini aktardı.

Yüksek'in hatırlattığı bir diğer açıklama ise AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e aitti. Zengin, “Bu konuda kim yanlış yaptıysa makamına bakılmaksızın hesap vermelidir. Bu insanlar soruşturmaya tabi tutulmalı, ifadeye çağrılmalıdır” ifadelerini kullanmıştı.

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ETİKETLER
#Recep Tayyip Erdoğan
#özlem zengin
#bülent turan
#Ahmet Büyükgümüş
#Hüseyin Yüksek
#Politika
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