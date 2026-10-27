AK Partili Hüseyin Yüksek, gündemi sarsan fon soruşturmasına ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sürecin ilk anından itibaren sergilediği tutuma dikkat çeken Yüksek; İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş ve AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in konuya ilişkin açıklamalarını hatırlattı.

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HABERİN ÖZETİ AK Partili Hüseyin Yüksek’ten fon olayı ile ilgili dikkat çeken hatırlatma AK Partili Hüseyin Yüksek, gündemdeki fon soruşturmasına ilişkin olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tutumuna dikkat çekerek, AK Parti'den üç önemli ismin konuya ilişkin açıklamalarını hatırlattı. İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, yanlış yapan kim varsa kenara çekilmesi gerektiğini belirtti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, rütbe veya konumuna bakılmaksızın ihmali ve sorumluluğu bulunan herkesin yargı önünde hesap vereceğini söyledi. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, makamına bakılmaksızın yanlış yapanların hesap vermesi ve soruşturmaya tabi tutulması gerektiğini ifade etti.

Yüksek, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın kararlı ve dik duruşu çok önemliydi. İlk andan itibaren bu konuda gereken neyse yapılacak dedi. Öyle de oluyor" ifadelerini kullandı.

"RÜTBESİ, KONUMU, MEVKİSİ NE OLURSA OLSUN"

Yüksek, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'ın fon soruşturmasına ilişkin sözlerini hatırlattı. Turan, “Yanlış yapan kim varsa şu insanların alnını yere düşürmesin, neşteri beklemeden kenara çekilsin” ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş'ün açıklamasına da değinen Yüksek, Büyükgümüş'ün, “Rütbesi, konumu, mevkisi ne olursa olsun bizi ilgilendirmiyor; süreçte ihmali ve sorumluluğu bulunan herkes yargı önünde hesabını verecektir” sözlerini aktardı.

Yüksek'in hatırlattığı bir diğer açıklama ise AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e aitti. Zengin, “Bu konuda kim yanlış yaptıysa makamına bakılmaksızın hesap vermelidir. Bu insanlar soruşturmaya tabi tutulmalı, ifadeye çağrılmalıdır” ifadelerini kullanmıştı.