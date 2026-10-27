Son zamanlarda alışveriş tutkunlarının en çok merak ettiği sorular arasında "11.11 indirimleri başladı mı?" ve "11.11 2026 indirimleri ne zaman?" yer alıyor. Benim de büyük bir heyecanla takip ettiğim konular arasında yer alan 11.11 indirimleri hakkında merak edilenleri sizlerle paylaşıyorum. Giyimden kozmetiğe, teknolojiden ev ürünlerine kadar pek çok kategoride fırsat sunması beklenen indirimler için geri sayım başladı. Siz de benim gibi alışveriş tutkunuysanız, 11.11 indirimlerini kesinlikle kaçırmamalısınız. Peki, 11.11 indirimleri başladı mı? 11.11 2026 indirimleri ne zaman? 11.11 indirimlerine dair merak edilenleri sizlerle paylaşıyorum. İşte 11.11 indirimlerine dair merak edilenler...

11.11 İNDİRİMLERİ BAŞLADI MI?

Kasım ayının gelip çatmasıyla birlikte 11.11 indirimleri de merakla araştırılmaya başlandı. Ekim ayının sonlarına gelinmesiyle birlikte benim gibi binlerce alışveriş tutkunu kişilerin indirim heyecanı arttı. Efsane Kasım indirimleri olarak da bilinen 11.11 indirimleri için geri sayım başladı. Her yıl kasım ayında birçok markanın indirime gitmesiyle gerçekleşen bu kampanyanın başlayıp başlamadığı da merak edildi.

Benim de büyük bir heyecanla takip ettiğim, dünyaca ünlü markaların indirim yapacağı 11.11 indirim kampanyası için geri sayım başladı. Efsane Kasım ve Kasım İndirimleri gibi adlarla da ön plana çıkan 11.11 indirimleri henüz başlamadı. Çok yakında alışveriş severler ile buluşması beklenen 11.11 indirimlerinde tüketiciler e-ticaret platformunda ya da mağaza ürünlerinde indirimli fiyatlardan yararlanabilecek.

Bazı e-ticaret siteleri ya da markalar, 11.11 indirimlerinde ana kampanya gününden önceki süreçte de indirimler düzenleyebiliyor. Fakat bu noktada kampanyaların başlangıç ve bitiş tarihleri, kapsama alınan ürünler ve indirim oranları platformlara göre değişiklik gösteriyor. Resmi olarak 11.11 indirimlerinin başladığına dair henüz net bir bilgi bulunmuyor.

Alışveriş tutkunlarının ve 11.11 indirimlerinde alışveriş yapmayı planlayanların, ilgilendikleri markaların ve e-ticaret sitelerinin duyurularını yakından takip etmesi gerekiyor. Elektronikten kozmetiğe, giyimden ev ürünlerine kadar pek çok kategoride kampanyaların düzenlendiği 11.11 Kasım indirimleri için net bir tarihin yayınlanması merakla bekleniyor.

11.11 İNDİRİMLERİ 2026 NE ZAMAN?

Alışveriş sezonunun yaklaşmasıyla birlikte Kasım indirimleri 2026 takvimi de merakla araştırılmaya başlandı. Benim de son günler de büyük bir heyecanla takip ettiğim konular arasında yer alan 11.11 indirimlerine dair bilinmeyenleri sizlerle paylaşmak istedim. Yılın son büyük alışveriş döneminde elektronik, giyim, ayakkabı, kozmetik ve ev ürünleri gibi pek çok kategoride kampanyalar düzenleniyor.

Efsane Kasım ve Muhteşem Kasım gibi farklı adlarla duyurulan 11.11 indirimleri, farklı tarihlerde başlayıp neredeyse ay boyunca devam ediyor. 2026 Kasım indirimleri ayın ilk günlerinden itibaren başlamaya hazırlanıyor. Hem e-ticaret platformlarında hem de perakende markalarında erken dönem kampanyaları duyurulabiliyor.

11.11 indirimleri, her yıl Kasım ayının 11. gününde düzenlenen alışveriş kampanyaları olarak biliniyor. 2026 yılında 11.11 indirimlerinin ana indirim günü ise 11 Kasım Çarşamba olarak belirlendi. Kasım ayı boyunca düzenlenen kampanyaların farklı tarihlerde başlaması beklenirken, öne çıkan alışveriş tarihleri ise şu şekilde:

1-10 Kasım 2026: Erken Kasım indirimleri için beklenen dönem

11 Kasım 2026 Çarşamba: 11.11 Bekarlar Günü indirimleri

27 Kasım 2026 Cuma: Efsane Cuma

30 Kasım 2026 Pazartesi: Siber Pazartesi

Efsane Kasım indirimleri geleneksel olarak 24 saatle sınırlı olsa da müşterilerin yoğun talebi ve tüketicilerin yoğun ilgisiyle kampanya sürelerinde esneklik gerçekleşebiliyor. Çeşitli e-ticaret platformları ve mağazalarda bu indirimler 3 ila 4 gün boyunca sürebiliyor. Bu indirimlerle alışveriş tutkunları, aradıkları ürünleri avantajlı fiyatlarla satın alabiliyor.