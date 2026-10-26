AJet hava yolu şirketi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne seyahat planlayan yolcularına özel bir indirim kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında KKTC uçuşlarında bilet fiyatlarına yüzde 30 indirim uygulandı. Yolcuların indirimden yararlanabilmesi için belirli tarihlerde biletlerini satın alması gerekiyor.

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HABERİN ÖZETİ Kıbrıs yolcularına müjde! AJet hava yollarında yüzde 30’luk indirim kampanyası sizi bekliyor AJet hava yolu şirketi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne seyahat planlayan yolcularına özel bir indirim kampanyası başlattı. KKTC uçuşlarında bilet fiyatlarına yüzde 30 indirim uygulanıyor. İndirimden yararlanmak için biletler 26 Ekim 2026 saat 11.00'den 27 Ekim 2026 saat 23.59'a kadar satın alınmalı. İndirimli biletler 23 Kasım 2026-21 Ocak 2027 tarihleri arasındaki KKTC uçuşlarında kullanılabilecek, ancak 25 Aralık 2026-3 Ocak 2027 tarihleri bu kapsama dahil değil. Kampanyadan yararlanmak için biletlerin AJet'in resmi internet sitesi ajet.com veya AJet Mobil uygulaması üzerinden “30KIBRIS” indirim kodu kullanılarak satın alınması gerekiyor. Bagaj seçimlerinde de (kabin ve uçak altı bagaj) yüzde 30 indirim uygulanacak.

İNDİRİMLİ BİLETLERİN TARİHLERİ ŞÖYLE

İndirimli biletler, 26 Ekim 2026 saat 11.00’den 27 Ekim 2026 saat 23.59’a kadar satın alınabilecek. İndirimli biletler, 25 Aralık 2026-3 Ocak 2027 tarihleri hariç olmak üzere, 23 Kasım 2026-21 Ocak 2027 tarihleri arasındaki KKTC uçuşlarında kullanılabilecek.



Kampanyadan yararlanmak isteyen yolcuların, biletlerini yalnızca AJet’in resmi internet sitesi ajet.com veya AJet Mobil uygulaması üzerinden, “30KIBRIS” indirim kodunu kullanarak satın alması gerekiyor.

BAGAJ ÜCRETLERİNDE DE %30 İNDİRİM

Kampanya kapsamında yalnızca uçak biletlerinde değil, bagaj seçimlerinde de indirim uygulanacak. Yolcular, kabin bagajı ve uçak altı bagajı satın alırken yüzde 30 indirim fırsatından yararlanabilecek.