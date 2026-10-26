Kıbrıs yolcularına müjde! AJet hava yollarında yüzde 30’luk indirim kampanyası sizi bekliyor

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İstanbul
AJet hava yolu şirketi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne seyahat planlayan yolcularına özel bir indirim kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında KKTC uçuşlarında bilet fiyatlarına yüzde 30 indirim uygulandı. Yolcuların indirimden yararlanabilmesi için belirli tarihlerde biletlerini satın alması gerekiyor.
İndirimli biletler, 26 Ekim 2026 saat 11.00’den 27 Ekim 2026 saat 23.59’a kadar satın alınabilecek. İndirimli biletler, 25 Aralık 2026-3 Ocak 2027 tarihleri hariç olmak üzere, 23 Kasım 2026-21 Ocak 2027 tarihleri arasındaki KKTC uçuşlarında kullanılabilecek.
Kampanyadan yararlanmak isteyen yolcuların, biletlerini yalnızca AJet’in resmi internet sitesi ajet.com veya AJet Mobil uygulaması üzerinden, “30KIBRIS” indirim kodunu kullanarak satın alması gerekiyor.
Kampanya kapsamında yalnızca uçak biletlerinde değil, bagaj seçimlerinde de indirim uygulanacak. Yolcular, kabin bagajı ve uçak altı bagajı satın alırken yüzde 30 indirim fırsatından yararlanabilecek.