AK Partili vekiller muhalefete neden cevap vermiyor? Cem Küçük canlı yayında açıkladı

Muhalefetin öne çıkan isimlerinden iktidara sert sözlerle eleştiriler gelirken AK Partili Milletvekili isimlerin neden bu duruma sessiz kaldığı orataya çıktı. TGRT Haber canlı yayınında AK Parti Milletvekili ile yaptığı görüşmeyi aktaran Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük, "Vekiller konuşmak istiyorlar, sorulara cevap vermek istiyor ama parti yönetiminden çıkmıyor böyle şeyler" dedi.

Muhalefetin sert eleştirilerinin hedefinde olan iktidar cephesinden beklenen açıklamalar gelmezken, AK Partili milletvekillerinin sessizliğinin perde arkası ortaya çıktı. Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük, TGRT Haber canlı yayınında dikkat çeken bir kulis bilgisini paylaştı.

Genç bir AK Parti milletvekili ile yaptığı görüşmeyi aktaran Küçük, vekillerin konuşmak ve muhalefetin iddialarına cevap vermek istediklerini ancak parti yönetiminin buna izin vermediğini iddia etti.

AK PARTİ MUHALEFETE NEDEN CEVAP VERMİYOR?

Küçük, "Genç bir milletvekili ile görüştüm. 'Neden konuşmuyorsunuz' dedim. Aslında konuşmak, TBMM'de cevap vermek istediklerini söyledi. AK Partili vekiller konuşmak istiyorlar, sorulara cevap vermek istiyor ama parti yönetiminden çıkmıyor böyle şeyler. CHP'li veya İYİ Partili isimlerin iddialarına cevap vermek istiyor ama 'siz cevap vermeyin' diyorlar" dedi.

https://x.com/tgrthabertv/status/1906782358755230048