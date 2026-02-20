Menü Kapat
 Banu İriç

AK Partili Yavuz seçim tarihine işaret etti: Erken seçim mümkün mü?

Siyaset kulislerinde şimdiden başlayan erken seçim tartışmalarına AK Parti cephesinden bir açıklama daha geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden aday olabilmesinin "bir haftayla bile" mümkün olabileceğine işaret ederken seçim tarihiyle ilgili de yılı söyledi.

KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
20.02.2026
17:54
|
20.02.2026
20.02.2026
17:57

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı , Kilis’te deprem süreci ve siyasi gündeme ilişkin açıklamalarda bulunarak seçimlerin zamanında yapılacağını kaydetti.
AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Kilis'te AK Parti İl Başkanlığı'nda yaptığı açıklamada tartışmalarına noktayı koyarak, "Türkiye'nin gündeminde seçim yok, seçim zamanında 2028'de yapılacak" dedi.

"TOGG'A TENEKE DEDİLER"


Muhalefetin deprem ve yerli otomobil üzerinden eleştirilerde bulunduğunu ifade eden Yavuz, "Bir dönem 'a ‘teneke' dediler. Kemal Kılıçdaroğlu merak edip görmek istediğini söyledi. Bugün de benzer yaklaşımları görüyoruz" diye konuştu.

Suriye'den gelen sığınmacılara ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçmişte yaptığı açıklamaları hatırlatan Yavuz, "Varil bombalarından kaçan insanlara kapılarımızı açtık. Bu bir insanlık meselesidir. Siyasete alet edilemez" ifadelerini kullandı.

ERKEN SEÇİM VAR MI?



Gazetecilerin "Erken seçim var mı?" sorusunu yanıtlayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Türkiye'nin gündeminde erken seçim olmadığını belirterek, "Ne bizim gündemimizde ne de milletin gündeminde seçim var. Seçim zamanında, 2028 yılında yapılacak" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ADAYLIĞI: "1 HAFTA ÖNCE BİLE MÜMKÜN OLABİLİR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığına ilişkin soruya da değinen Yavuz, "Biz yasalara ve anayasal çerçeveye uygun siyaset yapıyoruz. CHP gibi yasa ve anayasa tanımayan bir anlayışla hareket etmeyiz. Burası bir hukuk devletidir. 6 ay önce, 3 ay önce bu seçimin yapılması gerekmiyor. 1 hafta önce bile mümkün olabilir. O niyetle 2028 diyorum" ifadelerini kullandı.

