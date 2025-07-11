AK Parti'nin Kızılcahamam kampı başlıyor! Tüm gözler Erdoğan'da...

AK Parti'nin geleneksel Kızılcahamam kampı, bugün başlıyor. Tüm gözler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın yapacağı konuşmaya kitletmiş durumda... Erdoğan'ın yarın çok önemli mesajlar vermesi bekleniyor.

AK Parti'nin geleneksel hale gelen Kızılcahamam kampı başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılcahamam kampının açılış konuşmasını yarın gerçekleştirecek.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ...

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın terör örgütünün silah bırakma kararının sahaya yansıması ve sürecin izleyeceği yol haritasına dair değerlendirmelerde bulunması öngörülüyor.

BU YILKİ TEMAS ‘MİLLETİN GÜCÜYLE SINIRLARI AŞAN LİDERLİK’ OLACAK

Bu yıl 32’ncisi düzenlenen kamp programı pazar gününe kadar sürecek. Milletvekilleri, genel merkez yöneticileri ve parti kurulları kamp boyunca bir araya gelecek. Kampın bu yılki teması ‘Milletin Gücüyle Sınırları Aşan Liderlik’ olacak.

GÜNDEM ÇOK YOĞUN

İç ve dış gelişmelerin yanı sıra güncel siyasi başlıklar masaya yatırılacak. Ayrıca bazı bakanlar ve parti yöneticileri çeşitli sunumlar yapacak. Kamp kapsamında AK Parti’nin yeni döneme ilişkin stratejik yol haritası da ele alınacak. Üç yıllık seçimsiz dönemde sahada yürütülecek çalışmaların planlaması yapılacak.

KAMPA ÖZEL APLİKASYON

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, katılımcıların kamp sürecini daha verimli geçirmesi amacıyla yeni nesil mobil uygulamanın da devreye alınacağına işaret ederek, "Katılımcılar telefonlarına indirecekleri uygulamayla kamp takvimine, salon haritalarına, Cumhurbaşkanımızın programındaki hareketliliğe anlık olarak erişebilecek. Bu da teknolojik imkânlarla desteklenen bir kamp süreci sağlayacak" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN TARİHİ BİR KONUŞMA YAPACAK

Öte yandan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, katıldığı bir canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cumartesi sabahı tarihi bir konuşma yapacağını açıkladı.