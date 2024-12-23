AK Parti'ye geçeceği iddia edilen CHP'li Cemil Tugay'dan açıklama geldi!

23 Aralık 2024 18:36 - Güncelleme : 23 Aralık 2024 18:40

Son yerel seçimlerde CHP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olan ve seçimi kazanan Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçeceği iddia edildi. Tugay yaptığı açıklamada, "Bugüne kadar her türlü iftirayı attılar da bu kadar saçma sapanına ilk defa denk geldim" dedi.

31 Mart yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden İzmir​ Büyükşehir Belediye Başkanı​ adayı olan ve yüzde 48 oyla belediye başkanlığına seçilen Cemil Tugay'ın AK Parti​'ye geçeceği iddia edildi. Söz konusu iddialar üzerine Tugay sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"BÖYLESİNE İLK KEZ DENK GELDİM"

AK Parti'ye geçeceğine ilişkin iddiaları sosyal medya hesabından yalanlayan Tugay, "Bugüne kadar her türlü iftirayı attılar da bu kadar saçma sapanına ilk defa denk geldim" dedi.

CEMİL TUGAY: BUNU DİYENİN AKLINDAN ŞAŞARIM!

Cumhuriyet değerlerini, demokrasiyi, adaleti ve laikliği savunacağını belirten Tugay'ın paylaşımı şu şekilde: