YENİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'e, AK Parti Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda parti rozeti takıldı.

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HABERİN ÖZETİ AK Parti'ye geçen Candan Yüceer: "Cumhurbaşkanımızın önderliğinde birlikte güzel işler başaracağız" YENİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'e parti rozeti takıldı. Candan Yüceer, AK Parti'ye katılmaktan dolayı heyecan ve mutluluk duyduğunu belirtti. Yüceer, siyasetin en önemli tarafının insanlarla kurulan gönül bağı olduğuna inandığını söyledi. Tekirdağ'a daha fazla hizmet edebilmek için yeni bir sorumluluk üstlendiğini ifade etti. AK Parti'ye sıcak ve samimi bir şekilde karşılandığını ve ailenin bir parçası yapıldığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve desteği olan herkese teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde güzel işler başaracaklarına inandığını söyledi.

"YÜREKTEN İNANIYORUM, HAYIRLI OLSUN, ALLAH MAHCUP ETMESİN"

AK Parti'ye katılmaktan dolayı büyük bir heyecan ve mutluluk duyduğunu belirten Yüceer, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Siyasetin en önemli tarafının insanlarla kurduğumuz gönül bağı olduğuna inanıyorum. Bugüne kadar attığım her adımda bu bağ ve Tekirdağ'a duyduğum sevgi ve sorumluluk benim için yol gösterici oldu. Bugün ise Tekirdağ'a daha fazla hizmet edebilmek, daha fazla insana dokunabilmek ve şehrime daha fazla katkı sunabilmek için yeni bir sorumluluk üstleniyorum. Öncelikle beni sıcak ve samimi bir şekilde karşıladığınız ve en önemlisi de bu ailenin bir parçası yaptığınız için başta sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere desteği, emeği, güveni olan herkese yürekten teşekkür ediyorum. İnşallah Cumhurbaşkanımızın önderliğinde birlikte güzel işler başaracağımıza, güzel izler bırakacağımıza ve Tekirdağ'ımızın potansiyelini daha ileriye taşıyacağımıza yürekten inanıyorum. Hayırlı olsun, Allah mahcup etmesin"