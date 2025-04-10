Ali Turan: İstanbul'a kötülükten başka bir şey yapılmadı!

TGRT Haber’de yayımlanan Gürkan Hacır’la Taksim Meydanı programında gündemdeki son gelişmeler değerlendirildi. Eski AK Parti Milletvekili Ali Turan, "Her şey çok güzel olacak" sloganıyla göreve gelen CHP’li İBB yönetimin İstanbul'a kötülükten başka bir şey yapmadığını savundu…

TGRT Haber'in Taksim Meydanı programında Gürkan Hacır'ın konuğu olan eski AK Parti Milletvekili Ali Turan, gündemdeki son gelişmeleri değerlendirdi. Siyasetin kirlenmesini istemediğini belirten Turan, yaşanan son olayların üzücü olduğunu dile getirdi.

https://x.com/tgrthabertv/status/1910406719441703018

“KÖTÜLÜKTEN BAŞKA BİR ŞEY YAPILMADI”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin icraatlarına da değinen Ali Turan, "Her şey çok güzel olacak" sloganıyla göreve gelen yönetimin İstanbul'a kötülükten başka bir şey yapmadığını savundu. İmamoğlu'na seçim vaatleri hatırlatıldığında ise "hatırlamıyorum" yanıtını verdiğini aktardı. Turan, “Partiyi şaibeden kurtarın diyenler CHP'liler ne hikmetse suçlu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ben siyasetin kirlenmesini asla istemem keşke bunlar olmasaydı. Her şey çok güzel olacak dediler. İstanbul'a kötülükten başka hiçbir şey yapılmadı.” diye konuştu.

Programın devamında CHP'ye yönelik eleştirilerde bulunan eski milletvekili, CHP'nin "cuntacılığın kemiğe bürünmüş hali" olduğunu iddia etti. Eski AK Parti Milletvekili Ali Turan, “İnönü kendisini değişmez Cumhurbaşkanı olarak seçtirdi. Paraların pulların üzerinden Atatürk'ün resmini kaldırdı. Kimin darbeci kimin cuntacı olduğunu anlatıyorum. 1960 darbesini yapanlar İnönü'ye 'emrindeyiz' diyor. CHP cuntacılığın kemiğe bürünmüş halidir” şeklinde konuştu.