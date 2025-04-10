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 | Yusuf Özgür Bülbül

Ali Turan: İstanbul'a kötülükten başka bir şey yapılmadı!

TGRT Haber’de yayımlanan Gürkan Hacır’la Taksim Meydanı programında gündemdeki son gelişmeler değerlendirildi. Eski AK Parti Milletvekili Ali Turan, "Her şey çok güzel olacak" sloganıyla göreve gelen CHP’li İBB yönetimin İstanbul'a kötülükten başka bir şey yapmadığını savundu…

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KAYNAK:
Yusuf Özgür Bülbül
|
GİRİŞ:
10.04.2025
saat ikonu 22:21
|
GÜNCELLEME:
10.04.2025
saat ikonu 22:33

TGRT Haber'in Taksim Meydanı programında Gürkan Hacır'ın konuğu olan eski AK Parti Milletvekili Ali Turan, gündemdeki son gelişmeleri değerlendirdi. Siyasetin kirlenmesini istemediğini belirten Turan, yaşanan son olayların üzücü olduğunu dile getirdi.

https://x.com/tgrthabertv/status/1910406719441703018

“KÖTÜLÜKTEN BAŞKA BİR ŞEY YAPILMADI”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin icraatlarına da değinen Ali Turan, "Her şey çok güzel olacak" sloganıyla göreve gelen yönetimin İstanbul'a kötülükten başka bir şey yapmadığını savundu. İmamoğlu'na seçim vaatleri hatırlatıldığında ise "hatırlamıyorum" yanıtını verdiğini aktardı. Turan, “Partiyi şaibeden kurtarın diyenler CHP'liler ne hikmetse suçlu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ben siyasetin kirlenmesini asla istemem keşke bunlar olmasaydı. Her şey çok güzel olacak dediler. İstanbul'a kötülükten başka hiçbir şey yapılmadı.” diye konuştu.

Ali Turan: İstanbul'a kötülükten başka bir şey yapılmadı!

Programın devamında CHP'ye yönelik eleştirilerde bulunan eski milletvekili, CHP'nin "cuntacılığın kemiğe bürünmüş hali" olduğunu iddia etti. Eski AK Parti Milletvekili Ali Turan, “İnönü kendisini değişmez Cumhurbaşkanı olarak seçtirdi. Paraların pulların üzerinden Atatürk'ün resmini kaldırdı. Kimin darbeci kimin cuntacı olduğunu anlatıyorum. 1960 darbesini yapanlar İnönü'ye 'emrindeyiz' diyor. CHP cuntacılığın kemiğe bürünmüş halidir” şeklinde konuştu.

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Sıkça Sorulan Sorular

İBB'NİN KAÇ ŞİRKETİ VAR?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 29 anonim şirketi, kamu kuruluşu olarak ise İSKİ, İETT, İSMEK ve İstanbul Vakfı olmak üzere 4 kuruluşu bulunmaktadır. Bu kuruluşlarda 2018 yılı itibarıyla toplam 53 bin 481 kişi çalışmaktadır.
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