22°
Editor
 Özge Sönmez

Ankara'da diplomasi trafiği! Cumhurbaşkanı Erdoğan kritik isimleri kabul edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da kritik görüşmeler gerçekleştirecek. Erdoğan bugün Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer ile 30 Ekim'de ise Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile görüşecek. Görüşmelerde stratejik ortaklıklar, ticaret, güvenlik ve bölgesel gelişmeler masada olacak.

Ankara'da diplomasi trafiği! Cumhurbaşkanı Erdoğan kritik isimleri kabul edecek
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Başbakanı 'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 27 Ekim 2025 tarihinde Ankara'ya resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı. Bugün gerçekleşecek görüşmede stratejik düzeydeki –Birleşik Krallık ilişkilerinin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası gelişmelerin kapsamlı biçimde ele alınacağı belirtildi.

"BÖLGESEL VE ULUSLARARASI GELİŞMELER ELE ALINACAK"

İletişim Başkanı Duran'ın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer, Sayın Cumhurbaşkanımızın davetine icabetle 27 Ekim 2025 tarihinde Ankara'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Yapılacak görüşmelerde, yakın müttefiklik temeline dayanan, stratejik boyuttaki Türkiye-Birleşik Krallık ilişkilerinin yanı sıra, güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınacaktır"

Ankara'da diplomasi trafiği! Cumhurbaşkanı Erdoğan kritik isimleri kabul edecek

30 EKİM'DE KRİTİK GÖRÜŞME

Bugün yapılacak görüşmenin ardından Almanya Başbakanı Friedrich Merz de 30 Ekim'de Erdoğan'la Ankara'da bir araya gelecek. Erdoğan–Merz görüşmesinde ise Türkiye–AB ilişkileri, göç yönetimi, ekonomi ve Gazze'deki insani kriz gibi kritik konuların gündeme gelmesi öngörülüyor.

Ankara'da diplomasi trafiği! Cumhurbaşkanı Erdoğan kritik isimleri kabul edecek
