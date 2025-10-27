Ankara'da diplomasi trafiği! Cumhurbaşkanı Erdoğan kritik isimleri kabul edecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 27 Ekim 2025 tarihinde Ankara'ya resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı. Bugün gerçekleşecek görüşmede stratejik düzeydeki Türkiye–Birleşik Krallık ilişkilerinin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası gelişmelerin kapsamlı biçimde ele alınacağı belirtildi.

"BÖLGESEL VE ULUSLARARASI GELİŞMELER ELE ALINACAK"

İletişim Başkanı Duran'ın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer, Sayın Cumhurbaşkanımızın davetine icabetle 27 Ekim 2025 tarihinde Ankara'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Yapılacak görüşmelerde, yakın müttefiklik temeline dayanan, stratejik boyuttaki Türkiye-Birleşik Krallık ilişkilerinin yanı sıra, güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınacaktır"

30 EKİM'DE KRİTİK GÖRÜŞME

Bugün yapılacak görüşmenin ardından Almanya Başbakanı Friedrich Merz de 30 Ekim'de Erdoğan'la Ankara'da bir araya gelecek. Erdoğan–Merz görüşmesinde ise Türkiye–AB ilişkileri, göç yönetimi, ekonomi ve Gazze'deki insani kriz gibi kritik konuların gündeme gelmesi öngörülüyor.