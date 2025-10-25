Cumhurbaşkanı Erdoğan 'en kalıcı eserimiz olacak' diyerek duyurdu! 'Sabırlıyız, samimiyiz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları Kapanış Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. CHP'li belediyelere yüklenen Erdoğan "Şikayet listeleri uzun, bu sorunlar bize iletildi" ifadelerini kullandı. Terörsüz Türkiye süreci hakkında da konuşan Erdoğan, "Aramıza nifak sokmak isteyenlere aldanmayacağız. Annelerin ağlamadığı, huzur ve refahın hüküm sürdüğü bir iklimin hakim kılınması bizim niyetimizdir" dedi.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Aziz İstanbullular, yarınlarımızın mimarı sevgili gençler, hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Şehirlerin sultanı aziz İstanbul'da sizlerle bir araya gelmenin bahtiyarlığını yaşıyorum.

Edirne'den Hakkari'ye, Trabzon'dan Mersin'e, Muğla'dan Artvin'e, 81 ilimizdeki tüm birimlerimize selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Aynı şekilde yurt içi ve yurt dışında farklı mecralardan toplantımızı takip eden her bir kardeşime buradan muhabbetlerimi iletiyorum.

Ülkenin ve dünyanın dört bir yanında davamıza gönülden, hareketimize omuz omuza güç veren yol arkadaşlarımıza, partimizin her bir mensubuna yine sizlerin şahsında canı gönülden şükranlarımı sunuyorum.

"CHP'Lİ BELEDİYELERLE İŞİMİZ BİRAZ DAHA ZOR"

Ana muhalefet partisi ülkemizi şikayet turları düzenlerken biz 973 ilçemizde gerçekleştirdiğimiz buluşmalarda milletimizle kucaklaştık. Türkiye'nin 4 bir ucunda yüz binlerce vatandaşımızla bir araya geldik. Toplumun tüm kesimlerinin nabzını tuttuk.

CHP'li belediyelerle işimiz biraz daha zor. Şikayet listeleri biraz uzun. Yolda kalan otobüslerden yolsuzluk sorunlarıyla ilgili birçok sorun bize iletildi. Yol haritamıza yeni şeklini veriyoruz. AK Parti yolunu da yönünü de milletin belirlediği bir partidir. Bu hareket erdemliler hareketidir.

YÜZYILIN KONUT PROJESİ MİLLETİMİZE HAYIRLI OLSUN

Bu güne kadar ne yaptıysak halk için yaptık. Milletin rotasından başka merciler edinenler bu hareketin içinde yaşama şansı bulamadılar. Milletin rehberliği konusunda şüphe taşıyanlar bu harekete ayak uyduramadılar.

Tüm samimiyetimle söylüyorum AK Parti Türkiye'de kurumsal teşkilatlanmayı adeta inşa eden bir partidir. Kendimizi sürekli yenileyerek, durmak yok yola devam diyoruz.

Milletimize mahcup olmamak için ne gerekiyorsa yapacağız dedik. Yaptık ve yapıyoruz.

Dün milletimizin hasretle beklediği müjdeyi paylaştık. Yüzyılın konut projesini tanıttık. Bunlardan yüz binini inşallah İstanbul'da inşa edeceğiz. Konut projemizin bir kez daha milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

"EN KALICI ESERİMİZ OLACAK"

Türkiye Yüzyılı'na giden yolda terörden ülkemizi kurtarmamız gerekiyor. Hamd olsun ülkemizi kurtardık. On binlerce vatan evladını şehit verdiğimiz terör bataklığını inşallah hep birlikte el ele verip kurtarmaya devam edeceğiz. Bu noktada sabırlıyız, samimiyiz. Soğukkanlı biçimde hedefe yürüyoruz.

Tuzakların hiçbirine düşmeyeceğiz. Aramıza nifak sokmak isteyenlere aldanmayacağız. Annelerin ağlamadığı, huzur ve refahın hüküm sürdüğü bir iklimin hakim kılınması bizim niyetimizdir. Önce terörsüz Türkiye'yi sonra terörsüz bölgeyi en kalıcı eserimiz olarak ülkemizin evlatlarına kazandıracağız.