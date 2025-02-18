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 | Baran Aksoy

Ankara'da kritik zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan-Volodimir Zelenskiy görüşmesi başladı

Ankara'da kritik bir zirve daha gerçekleştiriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i Külliye'de ağırladı. İşte iki liderin görüşmesinden detaylar...

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Ankara'da kritik zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan-Volodimir Zelenskiy görüşmesi başladı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
18.02.2025
saat ikonu 14:19
|
GÜNCELLEME:
18.02.2025
saat ikonu 15:25

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek bu sabah Ankara'ya geldi. Zelenskiy, havalimanında yetkililer tarafından karşılandı. Erdoğan ile Zelenskiy'nin görüşmesi başladı. İki lider görüşmede; öncelikli olarak Rusya-Ukrayna savaşını masaya yatıracak.

GÖRÜŞME ÖNCESİ ANITKABİR'İ ZİYARET ETTİ

Zelenskiy, görüşmeden önce eşi Olena Zelenskiy ile birlikte, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği Hizmet Binasının açılış törenine katıldı.

Daha sonrasında Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'i ziyaret etti.

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