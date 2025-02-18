Ankara'da kritik zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan-Volodimir Zelenskiy görüşmesi başladı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek bu sabah Ankara'ya geldi. Zelenskiy, havalimanında yetkililer tarafından karşılandı. Erdoğan ile Zelenskiy'nin görüşmesi başladı. İki lider görüşmede; öncelikli olarak Rusya-Ukrayna savaşını masaya yatıracak.

GÖRÜŞME ÖNCESİ ANITKABİR'İ ZİYARET ETTİ

Zelenskiy, görüşmeden önce eşi Olena Zelenskiy ile birlikte, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği Hizmet Binasının açılış törenine katıldı.

Daha sonrasında Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'i ziyaret etti.