Politika
Erdoğan’dan ADF 2026’da kritik mesai: Suriye, Pakistan ve Katar liderleriyle görüştü

Antalya Diplomasi Forumu 2026 kapsamında Türkiye'ye gelen Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme gerçekleştirdi. Belek'teki NEST Kongre Merkezi’nde gerçekleşen zirvede, ülkeler arasındaki yeni dönemin yol haritası ve bölgesel istikrar masaya yatırıldı.

KAYNAK:
IHA
GİRİŞ:
17.04.2026
saat ikonu 18:33
GÜNCELLEME:
17.04.2026
saat ikonu 19:19

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu (ADF2026) kapsamında Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya geldi.
Görüşme, Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek turizm bölgesindeki NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleşti.
Görüşmede güncel bölgesel konular ele alındı.
ANTALYA’DA TARİHİ DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Bu yıl beşinci kez Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek turizm bölgesindeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu kapsamında (ADF2026), kente gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir görüşme gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye ile Suriye ikili ilişkileri, Suriye’deki son durum ve ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’nin birlik ve beraberliğini güçlendirme, yeniden inşa ve kalkınma konularında kararlı adımlar attığını, Türkiye’nin bu süreçte Suriye’nin yanında olmaya devam edeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’nin bölgedeki çatışmaların uzağında kalmasının gerektiğini ifade ederken, Türkiye ile Suriye arasında savunma, güvenlik, ticaret, enerji ve ulaştırma başta olmak üzere her alanda iş birliğinin artırılmasının, Suriye’nin yeniden ayağa kalkma çalışmaları bakımından önemli olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Suriye’nin kuzeydoğusundaki entegrasyon sürecinin kesintiye uğramadan suhuletle neticelenmesinin, tüm bölgenin faydasına olacağını ifade etti.

PAKİSTAN BAŞBAKANI VE KATAR EMİRİ İLE ORTAK GÖRÜŞME

Şara'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüştü. Görüşmede güncel bölgesel konular ele alındı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB üyeliği açıklaması: "Tam üyelik hedefimizi koruyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Diplomasinin yerini silahın aldığı ortamda kimse güvende değil
