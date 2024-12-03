Asgari ücret için Mustafa Destici'den öneri! Oranı verdi, 'üzerine çıkılsın' dedi

03 Aralık 2024 17:58 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 18:07

Milyonların beklediği asgari ücret için günler sayılıyor. Aralık ayında toplanacak olan asgari ücret tespit komisyonundan çıkacak olan karar bekleniyor. Milyonlarca emekli ve memurun beklediği asgari ücret zam oranı için Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici rakam verdi.

Türkiye​'de milyonlarca vatandaş asgari ücrete gelecek zammı​ bekliyor. Bu ay toplanacak olan asgari ücret​ tespit komisyonundan çıkacak karar beklenirken tahminler de yapılmaya başlandı. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de 2025 yılı asgari ücreti ile ilgili yaptığı açıklamada oran vererek hükümete seslendi.

Eskişehir Alperen Ocakları İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Destici, asgari ücretin yıl sonu enflasyon rakamı altında olmaması gerektiğini belirtti.

ASGARİ ÜCRET İÇİN TAVSİYE VERDİ!

Destici, "Bu enflasyon yüzde 47,9 ise asgari ücret de en az bunun kadar olacaktır. Hatta bunun üstünde olmalıdır. Aralık ayı enflasyon rakamları da açıklandığı zaman bu yüzde 48'e mi yükselir, 46'ya mı düşer, bunu bilemiyoruz ama yükseleceğini tahmin ediyoruz. Farz edelim ki yıllık ortalama aynı rakamda kaldı. Bizce yapılması gereken asgari ücretin en az yüzde 50 oranında arttırılması ve 25 bin rakamının üzerine çıkmasıdır" dedi.

DESTİCİ'DEN EMEKLİ ÇAĞRISI!

2023 yılında emeklilerin haksızlığa uğradığını belirten Destici şunları söyledi: