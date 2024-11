Mustafa Destici'den emekli maaşı ve asgari ücret çıkışı: Her ikisi için de rakam verdi

25 Kasım 2024 15:48 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 15:50

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, emekli maaşı ve asgari ücret zammına ilişkin dikkat çeken bir çıkış yaptı. Hükümete çağrı yapan Destici, hem emekli maaşı hem de asgari ücret için talep ettiği rakamı açıkladı.

Cumhur İttifakı'nın ortaklarından Büyük Birlik Partisi​ Genel Başkanı Mustafa Destici​, milyonlarca kişinin merakla beklediği emekli maaşı​ ve asgari ücret​ zammına ilişkin hükümete çağrıda bulundu. Taleplerini sıralayan Mustafa Destici, son günlerde siyasette tartışmalara neden olan kayyım atamalarına da değindi. Terörle bağlantısı tespit edilen belediyelere kayyım atanmasını destekleyen Destici, terör suçundan yargılanan kişilerin belediye başkanı ve milletvekilli adayı olmasının engellenmesi gerektiğini de vurguladı.

Mustafa Destici, Sivas Belediye Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, belediyelerin, yerel yönetimlerin önceliğinin halka hizmet olması gerektiğini söyledi. Terörle 40 yıldır mücadele eden Türkiye'nin özellikle 2015 yılından bu yana hainlere karşı büyük başarı kazandığını belirten Mustafa Destici, bu başarıda Türk askerinin yanı sıra yerli İHA ve SİHA'ların katkısının da önemine dikkat çekti. Türkiye'nin savunma sanayiindeki atılımlarının bazı kesimleri rahatsız ettiğini ifade eden Destici şöyle konuştu:

DESTİCİ'DEN 'SAVAŞ' UYARISI

"Bazı belediye başkanları, işte PKK'nın sözde milletvekilleri, meclistekiler hepsi bunlardan şikayet ediyorlar. Barış ve demokrasi varken silaha, tanka, uçağa, İHA'ya, SİHA'ya ne gerek varmış? Tamam da kardeşim Filistin'de, Gazze'de, Suriye'de yaşananları görmüyor musunuz? Bugün Batı ülkeleri bile kendilerini güvende hissetmiyorlar. Daha düne kadar güvenli olarak görülen ülkeler bile bugün Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan sonra kendilerini güvende hissetmiyorlar. Biz öyle bir coğrafyadayız ki bizim her an savaşa hazır olmamız lazım. Evet sulhu istiyoruz, barıştan yanayız ama bulunduğumuz coğrafya bizim her an savaşa hazır halde olmamızı zorunlu kılıyor. Yoksa kimse bizim gözümüzün yaşına bakmaz, biz bunu geçmişte yaşadık. Onun için bizim hazır olmamız lazım."

"EN KISA SÜREDE NÜKLEER SİLAHA SAHİP OLMALIYIZ"

Türkiye için sadece İsrail'in değil ABD, Yunanistan ve yeri geldiğinde Rusya'nın da tehdit unsuru oluşturduğunu savunan BBP lideri Mustafa Destici, savunma sanayisine yapılan yatırımların çok değerli olduğunu, bunun artırılarak devam etmesi gerektiğini vurguladı. Türkiye'nin mutlaka nükleer güce de sahip olması gerektiğini belirten Destici, "Bakın bugün Rusya'ya, Pakistan'a saldıramıyorlarsa topyekun yegane sebebi nükleer silaha sahip olmasıdır. Onun için efendim barışçı tüzüğe, savaş uçağına değil, mutlaka ama mutlaka en kısa yoldan, en kısa zamanda nükleer silaha da Türkiye sahip olmak zorundadır" ifadesini kullandı.

"DEM PARTİ AÇIKÇA TERÖR ÖRGÜTÜNÜ DESTEKLİYOR"

DEM Parti'ye terörle bağlantılı olduğu gerekçesiyle tepki gösteren Mustafa Destici, ağızlarından demokrasi kelimesini düşürmeyenlerin terör örgütünü desteklediğini öne sürdü. Destici, "DEM Parti diye bir parti var, ismi durmadan değişiyor. Biri kapanıyor, biri açılıyor, kapanmadan bir başkası açılıyor ve açıktan terörü destekliyor, terör örgütünü destekliyor. Kandil'e sırtını yasladığını söylüyor, İmralı canisine özgürlük diyor, Selahattin Demirtaş için özgürlük diyor. Yani ne kadar terörist ve terörist başı varsa bunları savunuyor, açıktan da bunları dile getiriyor. Şimdi devlet tabii ki bunlarla mücadele ediyor. Yerel yönetimlerde de mücadele etmek zorunda" şeklinde görüş belirtti.

BELEDİYELERE KAYYUM ATANMASINA DESTEK

Belediyelere kayyum atanması kararına destek veren Mustafa Destici, şöyle konuştu:

"Bazı belediyelere kayyum atanıyor, DEM'liler bizim muhatabımız değil çünkü onlar terör örgütünün bir parçası. Ha Kandil'dekiler ha DEM partisindekiler fark etmiyor, bunların hepsi aynı. Kimi orada görevlendirilmiş, kimi burada görevlendirilmiş. Ama ben sözlerimi Cumhuriyet Halk Partisine söylüyorum ve onun gibi düşünen diğer siyasi partilere söylüyorum. Bu kayyumlara karşı çıkan, işte bu yasanın değiştirilmesi için meclise teklif verenlere söylüyorum. 695 teröristle, görüşme sayısı daha fazla, görüşen bir sözde belediye başkanını İçişleri Bakanlığı görevden almayacak da ne yapacak, müsaade mi edecek?

Tunceli ve Ovacık'ın sözde belediye başkanları 6'şar yıl terör örgütü üyeliğinden hapis cezası almış. Terör örgütü üyeliğinden 6 yıl 3 ay ceza alan birisini İçişleri Bakanlığı anayasanın verdiği yetkiye rağmen görevden almazsa o zaman aslında suç işlemiş olur. Bunları görevden almayacak da ne yapacak? Terör örgütü üyeliği mahkeme kararıyla tescillenmiş birisinin belediye başkanlığı koltuğunda oturmasına, PKK'ya, terör örgütüne hizmet etmesine müsaade mi edecek, göz mü yumacak?"

"CHP TERÖR ÖRGÜTÜNÜN PARTİSİYLE İŞ BİRLİĞİ YAPTI"

Mustafa Destici, terörden yargılananların belediye başkanlığına ve milletvekilliğine aday olmasıyla ilgili yasa değişikliği getirilmesi gerektiğini belirtti. CHP'li belediyelere kayyım atanmasına da değinen Destici, "Hadi terör örgütünün partisi yapıyor, CHP bunları nasıl belediye başkan adayı yapıyor. Bu döneme kadar hiçbir CHP belediye başkanı terör örgütü iltisağından dolayı görevden alınıp, kayyum atanmamıştır. Bu dönemde CHP belediye başkanları işin içine girdi. Neden? Çünkü kent uzlaşısı adı altında PKK'nın, terör örgütünün partisiyle işbirliği yaptılar. CHP amblemi de olsa terör örgütü üyesi olanlar aday yapıldı. Esenyurt ve Ovacık örneğinde olduğu gibi bunları çok açık ve net olarak görüyoruz" dedi.

EMEKLİ MAAŞI VE ASGARİ ÜCRET ÇAĞRISI

En düşük emekli maaşının 17 bin 500 lira olması gerektiğini de dile getiren Destici, asgari ücrete en az gerçekleşecek enflasyon oranında artış yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.