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 | Merve Yaz

Barış Yarkadaş'tan dikkat çeken İsrail yorumu! 'ABD'nin Orta Doğu'daki şımarık çocuğu'

Suriye'de Esad rejiminin son bulmasıyla bölgede normalleşme sürecine girilmesine rağmen, İsrail kriz çıkarmaktan geri durmuyor. kendi çıkarlarının karşısında güçlenecek bir devlet olmasını istemeyen Netanyahu, bu kez de Suriye'ye saldırdı. Dünyanın ve Türkiye'nin gözünü çevirdiği gelişmeler, TGRT Haber ekranlarında değerlendirildi. Gazteci Barış Yarkadaş, İsrail'in Dürzileri bir paravan olarak kullandığının altını çizerek, "İsrail ABD’nin Orta Doğu’daki şımarık çocuğu, istediği neyse yapabiliyor” ifadelerini kullandı.

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KAYNAK:
merve yaz
|
GİRİŞ:
16.07.2025
saat ikonu 23:17
|
GÜNCELLEME:
17.07.2025
saat ikonu 00:13

Yıllar süren iç savaşın ardından Esad rejiminin yıkılmasıyla 'de yeni bir döneme geçildi. bu süreçte komşu ülkeye tüm desteği verdi, diplomatik hamlelerde bulundu. Ülkede barış ve huzur ortamının sağlanması için çalışan Şara yönetimine yine çomağı bölgenin Orta Doğu'nun soykırımcı yaramaz çocuğu soktu.

Barış Yarkadaş'tan dikkat çeken İsrail yorumu! 'ABD'nin Orta Doğu'daki şımarık çocuğu'

Uzun zamandır 'de soykırım suçu işleyen, bir dönem ile çatışan İsrail, şimdi de Suriye'yi karıştırmaya çalışıyor. Türkiye ve dünyanın gözünü çevirdiği gelişmeler, TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Gündem Özel programında masaya yatırılıyor…

Barış Yarkadaş'tan dikkat çeken İsrail yorumu! 'ABD'nin Orta Doğu'daki şımarık çocuğu'

'İSTEDİĞİ GİBİ AT OYNATIYOR'

Gazeteci Barış Yarkadaş, önemli değerlendirmelerde bulundu. İsrail'in Dürzileri bir paravan olarak kullandığının altını çizerek şunları söyledi: "İstediği her şeyi yapıyor ve yapabileceğini gösteriyor. Daha önce İran’a çok acımasızca bir saldırı düzenledi. İran ordusunu neredeyse tarumar ettiler. 20 üst düzey komutanı 1-2 günde katledildi. Yüzlerce askerini kaybettiler. Çok fazla fotoğraf ya da bilgi sızmadı ama İran’ı bir anlamda dize getirmiş oldular. Ve ABD’nin müdahalesiyle bu iş durdu.

Barış Yarkadaş'tan dikkat çeken İsrail yorumu! 'ABD'nin Orta Doğu'daki şımarık çocuğu'

'LOJİSTİK DESTEĞİ VAR'

Şimdi İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırganlığı, İran açısından daha kolay bir hedef. Neden? Çünkü hatırlayın, bundan yaklaşık 2 ay önce İsrail ordusu Suriye’nin geride kalan tüm hava kuvvetlerini imha etti. Öte yandan sınırlarda istediği gibi at oynatabiliyor. Bir yandan da lojistik desteği var. Özellikle Dürzilerle ilişkisi çok iyi. Tarihçelerine bakıldığında İsrail ordusuna tek kabul edilen Arap unsuru. Dolayısıyla Dürziler bölgede aslında bir koçbaşı olarak duruyor ve İsrail Suriye’ye bir operasyon düzenlediğinde Dürzileri bir paravan gibi kullanıyor.

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#türkiye
#gazze
#İsrail
#suriye
#iran
#Dürziler
#Barış Yarkadaş
#Politika
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