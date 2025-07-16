Barış Yarkadaş'tan dikkat çeken İsrail yorumu! 'ABD'nin Orta Doğu'daki şımarık çocuğu'

Yıllar süren iç savaşın ardından Esad rejiminin yıkılmasıyla Suriye'de yeni bir döneme geçildi. Türkiye bu süreçte komşu ülkeye tüm desteği verdi, diplomatik hamlelerde bulundu. Ülkede barış ve huzur ortamının sağlanması için çalışan Şara yönetimine yine çomağı bölgenin Orta Doğu'nun soykırımcı yaramaz çocuğu İsrail soktu.

Uzun zamandır Gazze'de soykırım suçu işleyen, bir dönem İran ile çatışan İsrail, şimdi de Suriye'yi karıştırmaya çalışıyor. Türkiye ve dünyanın gözünü çevirdiği gelişmeler, TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Gündem Özel programında masaya yatırılıyor…

'İSTEDİĞİ GİBİ AT OYNATIYOR'

Gazeteci Barış Yarkadaş, önemli değerlendirmelerde bulundu. İsrail'in Dürzileri bir paravan olarak kullandığının altını çizerek şunları söyledi: "İstediği her şeyi yapıyor ve yapabileceğini gösteriyor. Daha önce İran’a çok acımasızca bir saldırı düzenledi. İran ordusunu neredeyse tarumar ettiler. 20 üst düzey komutanı 1-2 günde katledildi. Yüzlerce askerini kaybettiler. Çok fazla fotoğraf ya da bilgi sızmadı ama İran’ı bir anlamda dize getirmiş oldular. Ve ABD’nin müdahalesiyle bu iş durdu.

'LOJİSTİK DESTEĞİ VAR'

Şimdi İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırganlığı, İran açısından daha kolay bir hedef. Neden? Çünkü hatırlayın, bundan yaklaşık 2 ay önce İsrail ordusu Suriye’nin geride kalan tüm hava kuvvetlerini imha etti. Öte yandan sınırlarda istediği gibi at oynatabiliyor. Bir yandan da lojistik desteği var. Özellikle Dürzilerle ilişkisi çok iyi. Tarihçelerine bakıldığında İsrail ordusuna tek kabul edilen Arap unsuru. Dolayısıyla Dürziler bölgede aslında bir koçbaşı olarak duruyor ve İsrail Suriye’ye bir operasyon düzenlediğinde Dürzileri bir paravan gibi kullanıyor.