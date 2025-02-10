Asya turu başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan Malezya'da

Malezya ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, Kuala Lumpur Uluslararası Havalimanı’nda Malezya Başbakanı Enver İbrahim ve eşi Dr. Wan Azizah İsmail, Türkiye’nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Emir Salim Yüksel, Malezya Savunma Bakanı Mohamed Khaled Nordin ile büyükelçilik personeli ve diğer yetkililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a eşi Emine Erdoğan’ın yanı sıra, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da eşlik etti.

KAMU ÇALIŞANLARI VE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE HİTAP EDECEK

Erdoğan’a, Putrajaya Uluslararası Kongre Merkezi’nde Perak Sultanı Nazrin Şah tarafından fahri doktora beratı takdim edilecek. Ayrıca, Yeni Yüzyılda Türkiye-Malezya Stratejik İşbirliği toplantısı çerçevesinde kamu çalışanları ve üniversite öğrencilerine hitap etti.

"AKADEMİK MÜNASEBETLERİMİZ İVME KAZANDI"

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde;

"Ülkelerimiz arasındaki iş birliğinin önemli boyutlarından biri eğitim ve beşeri ilişkiler oluşturuyor. Akademik münasebetlerimiz ivme kazandı. Birçok gencimiz burada akademik kariyer yaptı. Bugün Türkiye olarak biz dünyanın 190'ı aşkın ülkesinden 340 bini aşkın uluslararası öğrenciye yüksek öğrenim sunuyoruz. Bugün geldiğimiz aşamada ülkemizde Türkiye ve Malezya mezunlarını daha çok seviyor ve iftihar ediyoruz"