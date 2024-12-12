AYM'den bir siyasi parti için suç duyurusu

12 Aralık 2024 08:58 - Güncelleme : 12 Aralık 2024 08:59

Anayasa Mahkemesi (AYM, 2020 yılına ait mali denetimlerini tamamladığı raporu yayımladı. Resmi Gazete'de yayımlanan raporda; AYM'nin Hak ve Adalet Partisi sorumluları hakkında suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.

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AYM oy birliğiyle kabul etti: İki siyasi parti için suç duyurusu

AYM oy birliğiyle kabul etti: İki siyasi parti için suç duyurusu

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM), 10 siyasi parti için mali denetim gerçekleştirdi. AYM'nin denetimlerinin ardından rapor Resmi Gazete'de yayımlandı.

Demokratik Sol Parti, Emekçi Hareket Partisi, Sağduyu Partisi, Güven Adalet ve Aydınlık Partisi, Ulusal Parti, Hak ve Hakikat Partisi, Umut Partisi, Hak ve Adalet Partisi, Millet Partisi ve Merkez Parti'nin 2020 yılına ait mali denetimleri yapıldı.

AYM'nin aldığı karara göre; bahsi geçen partilerin belirtilen yıllara ait kesin hesaplarının eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğuna karar verdi.

PARTİ SORUMLULARI HAKKINDA YASAL İŞLEM

AYM, Hak ve Adalet Partisi'nin siyasi parti teşkilat listesinde aktif görünen 58 ile ait bilgilerin istenilen şekliyle verilmemesi nedeniyle ise parti sorumluları hakkında yasal işlem yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı.