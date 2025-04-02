Devlet Bahçeli'den yazarımız Güngör Yavuzaslan'a telefon!

Yaklaşık 2 ay önce geçirdiği ameliyatla kalp kapakçığı değiştirilen ve o tarihten itibaren istirahatte olan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bazı gazetecileri arayarak bayramlaştı. Bahçeli'nin görüştüğü isimlerden biri de tgrthaber.com yazarı Güngör Yavuzaslan oldu.

Türkiye, Orta Doğu ve dünya gündemindeki gelişmelere ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulunan gazeteci Güngör Yavuzaslan, Devlet Bahçeli'nin kendisini telefonla aradığını açıkladı.

Bahçeli ile yaptığı görüşmeye dair sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Güngör Yavuzaslan şu ifadeleri kullandı:

"YAZILARIMIZI YAKINDAN TAKİP EDİYOR"

"Bayram dolayısı ile MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli arayarak bayram tebriklerini iletti. Nezaketinden ve medyaya olan desteğinden dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Yayınlarımızı ve yazılarımızı yakından takip ettiğini bizzat söyledi. Sağlıklı bir ömür diliyorum."