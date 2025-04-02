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Ver elini Kazakistan

GİRİŞ:
2025-04-02
saat ikonu 12:42
|
GÜNCELLEME:
2025-04-02
saat ikonu 12:42

İstanbul'dan dört gün sürecek Kazak eli yolculuğumuz başlıyor.

Kazakistan Cumhuriyeti, bağımsız Türk devletinden biridir. Burası 2.724.900 km² yüzölçümüyle Orta Asya’nın en büyük yüzölçümüne sahip ülkesi. Gelecekte petrol ve doğalgaz zenginliği açısından büyük rol oynayacağı düşünülen ülkenin ismi Kazak (gezgin, maceraperest veya yasadışı) ve Stan (toprak veya ulus) kelimelerinden geliyor. Yani eğer bir gezginseniz, Kazakistan size hitap eden bir ülke olacaktır. Bu ülkede bozkırlarda gezinen atlara hayranlıkla bakacak, elinize aldığınız bir kartalın çıkardığı sesleri şaşkınlıkla dinleyecek, yurt yaşamına ilgiyle tanık olacak, parmak ısırtan lezzette yemekler yiyecek, nahif, güler yüzlü ve misafirperver insanıyla karşılıklı oturup sohbet ederken kendinizi evinizde hissedecek, hatta ayrılırken benim gibi iki damla göz yaşı dökeceksiniz.

İlk durak Keşfedilmeyi Bekleyen Cennet: Almatı olacak.

Asya'nın gizemli ve muhteşem şehri Almatı, keşfedilmeyi bekleyen bir cennet gibidir. Eğer siz de Asya'nın büyüleyici atmosferini ve zengin kültürünü yakından tanımak istiyorsanız, Almatı sizi bekliyor. Bu muhteşem şehirde güleryüzlü kazak halkı sizi bekliyor. Almatı, tarihi zenginlikleri, muhteşem dağ manzaraları ve canlı kültürüyle her ziyaretçiyi büyüler. Şehrin merkezinde bulunan Panfilov Parkı, Zenkov Katedrali ve Yeşil Çarşı gibi tarihi ve turistik mekanlar, Almatı'nın benzersiz atmosferini yansıtıyor. Ayrıca, şehrin dışında bulunan Tian Shan Dağları ve Ala Archa Milli Parkı, doğa tutkunlarının olmazsa olmazı. Almatı, keşfedilecek birçok yer ve aktivite sunar. Şehirde gezintiye çıkarak tarihi ve kültürel mirası keşfedebilir, yerel pazarlarda alışveriş yapabilir ve yöresel lezzetleri tadabilirsiniz. Ayrıca, şehrin etrafında trekking yapabilir, kayak yapabilir veya at binme gibi doğa aktivitelerine katılabilirsiniz.

Aktau Hazar Kenarinda Bir Gerdanlik

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY), 5 Nisan’da Türk Dünyası'nın farklı bölgelerinden 500’ün üzerinde sanatçıyı Kazakistan’ın Aktau kentinde bir araya getirerek "2025 Türk Dünyası Kültür Başkenti" açılış törenini düzenlenecek.

Hazar Denizi kıyısındaki Kazakistan’ın turizm potansiyelinin en yoğun olduğu bölgelerinden Aktau’da açık havada düzenlenecek "Türk Dünyası Kültür Başkenti" açılışı, 200’ü Kazakistan'dan diğerleri de Türk devletlerinden olmak üzere 500’den fazla sanatçıyı ve binlerce Türk Dünyası sevdalısını bir araya getirecek. Aktau’da Türk halklarının ortak kültürünü ve geleneklerini deneyimleme fırsatı sunacak, Katılımcılara bölgenin tarihi mirasını, geleneksel el sanatlarını ve yöresel yaşam tarzını da yakından tanıtacak.

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