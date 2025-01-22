Bakan Fidan, ABD'li yeni mevkidaşı ile görüştü!
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
22 Ocak 2025 23:13 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 23:14
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile telefon görüşmesi yaptı. Fidan, görüşmede Rubio'ya başarı dileklerinde bulundu.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre, Bakan Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile yaptığı telefon görüşmesinde mevkidaşına yeni görevinde başarı temennisinde bulundu.
KARŞILIKLI GÜVEN SÖZÜ...
Görüşmede, Bakan Fidan ve Bakan Rubio, Türkiye ile ABD’nin iki müttefik ülke olarak işbirliklerini karşılıklı güven ve saygı temelinde sürdürme konusundaki kararlılıklarını yinelediler.
İki bakan, bölgesel konularda işbirliğinin ve koordineli hareket etmenin önemine dikkat çekti.
Kaynak: tgrthaber.com