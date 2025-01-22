Bakan Fidan, ABD'li yeni mevkidaşı ile görüştü!

22 Ocak 2025 23:13 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 23:14

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile telefon görüşmesi yaptı. Fidan, görüşmede Rubio'ya başarı dileklerinde bulundu.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre, Bakan Hakan Fidan, ABD​ Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile yaptığı telefon görüşmesinde mevkidaşına yeni görevinde başarı temennisinde bulundu.

KARŞILIKLI GÜVEN SÖZÜ...

Görüşmede, Bakan Fidan ve Bakan Rubio, Türkiye​ ile ABD’nin iki müttefik ülke olarak işbirliklerini karşılıklı güven ve saygı temelinde sürdürme konusundaki kararlılıklarını yinelediler.

İki bakan, bölgesel konularda işbirliğinin ve koordineli hareket etmenin önemine dikkat çekti.