Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin GKRY kararına tepki: Hatalı adımdan geri dönülsün!

16 Ocak 2025 20:16 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 20:18

ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin silah satışı ve askeri eğitim için uygun ülke olarak tayin edilmesi kararına Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "ABD’nin kısa süre sonra göreve gelecek yeni yönetiminin, mevcut Başkan tarafından atılan bu hatalı adımdan geri dönmesini bekliyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanlığı, ABD​ tarafından Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) silah satışı ve askeri eğitim için uygun ülke olarak tayin edilmesi kararını sert bir dille kınadı. Bakanlık, yazılı açıklamasında kararı "Ada'daki silahlanma faaliyetlerini artıracak vahim bir hata" olarak nitelendirdi.

Açıklamada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti​ (KKTC) Dışişleri Bakanlığı​'nın da bu konuda yaptığı değerlendirmelerle aynı görüşlerin paylaşıldığı belirtildi.

"VAHİM BİR HATA"

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklama şu şekilde: