Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin GKRY kararına tepki: Hatalı adımdan geri dönülsün!
ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin silah satışı ve askeri eğitim için uygun ülke olarak tayin edilmesi kararına Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "ABD’nin kısa süre sonra göreve gelecek yeni yönetiminin, mevcut Başkan tarafından atılan bu hatalı adımdan geri dönmesini bekliyoruz" dedi.
Dışişleri Bakanlığı, ABD tarafından Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) silah satışı ve askeri eğitim için uygun ülke olarak tayin edilmesi kararını sert bir dille kınadı. Bakanlık, yazılı açıklamasında kararı "Ada'daki silahlanma faaliyetlerini artıracak vahim bir hata" olarak nitelendirdi.
Açıklamada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı'nın da bu konuda yaptığı değerlendirmelerle aynı görüşlerin paylaşıldığı belirtildi.
"VAHİM BİR HATA"
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklama şu şekilde:
ABD tarafından dün (15 Ocak) yayımlanan, GKRY'nin silah satışı ve askeri eğitim için uygun ülke olarak tayin edildiği kararı kınıyoruz.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı tarafından bu konuda yapılan açıklamada kayıtlı görüşleri paylaşıyoruz. Ada’daki silahlanma faaliyetlerini artıracak bu kararı vahim bir hata olarak değerlendiriyoruz.
Bölgemizin son derece hassas bir dönemden geçtiği göz önünde bulundurulduğunda, ilgili tüm tarafların kışkırtıcı adımlardan kaçınması ve sağduyulu hareket etmesi gerekmektedir.
ABD’nin kısa süre sonra göreve gelecek yeni yönetiminin, mevcut Başkan tarafından atılan bu hatalı adımdan geri dönmesini bekliyoruz. Anavatan ve Garantör devlet Türkiye olarak, KKTC’nin savunma ve caydırıcılık kabiliyetlerini artırmak amacıyla atacağı adımları desteklemeyi sürdüreceğiz."