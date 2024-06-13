Bakan Fidan Begay ile görüştü: Bölgesel iş birliği mesajı!
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: Anadolu Ajansı
13 Haziran 2024 18:10 - Güncelleme : 13 Haziran 2024 18:12
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Begay ile görüştü. Görüşmede, bölgesel iş birliği mesajları verilerek, iki ülke arasındaki bağların güçlendirilmesine vurgu yapıldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan diplomasi trafiğini sürdürüyor. Bakan Fidan Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bayram Begay ile bir araya geldi.
Bakanlık, X sosyal medya hesabından, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te yapılan Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde Fidan ve Begay'ın görüştüğü bilgisini paylaştı.
BÖLGESEL İŞ BİRLİĞİ MESAJI
Arnavutluk Cumhurbaşkanı Begay, X hesabından yaptığı paylaşımda, iki ülke arasındaki bağların güçlendirilmesi ve bölgesel işbirliğinin teşvik edilmesine yönelik Bakan Fidan ile verimli görüşmeler yaptıklarını kaydetti.
Kaynak: Anadolu Ajansı