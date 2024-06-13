Bakan Fidan Begay ile görüştü: Bölgesel iş birliği mesajı!

13 Haziran 2024 18:10 - Güncelleme : 13 Haziran 2024 18:12

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan diplomasi trafiğini sürdürüyor. Bakan Fidan Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bayram Begay ile bir araya geldi.

Bakanlık, X sosyal medya hesabından, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te yapılan Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde Fidan ve Begay'ın görüştüğü bilgisini paylaştı.

BÖLGESEL İŞ BİRLİĞİ MESAJI

Arnavutluk Cumhurbaşkanı Begay, X hesabından yaptığı paylaşımda, iki ülke arasındaki bağların güçlendirilmesi ve bölgesel işbirliğinin teşvik edilmesine yönelik Bakan Fidan ile verimli görüşmeler yaptıklarını kaydetti.