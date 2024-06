Türkiye Kupası ve Süper Kupa'nın formatında değişiklik! TFF resmen duyurdu 

13 Haziran 2024 17:59 - Güncelleme : 13 Haziran 2024 17:59

Türkiye Futbol Federasyonu, yapılan görüşmeler sonucunda Türkiye Kupası ve Süper Kupa yayın haklarını içeren anlaşmayı, gelirleri üç kat artırarak bir yıl daha uzattı.

Süper Lig ve 1. Lig yayın gelirlerinin 2,5 katına çıkartılmasının ardından, Türkiye Kupası ve Süper Kupa yayın gelirleri de üç katına çıkartıldı. Bu karar doğrultusunda, 2024-2025 sezonunda Türkiye Kupası'na katılacak ve Süper Kupa maçını oynayacak kulüpler, bir önceki sezona göre üç kat daha fazla gelir elde edecekler.

TÜRKİYE KUPASINDA YENİ FORMAT

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2024-2025 sezonunda Türkiye Kupası'nın yeni formatı ile oynanmasına karar verdi. Sezon başında Şampiyonlar Ligi'nin formatını hazırlayan Hypercube firmasının yaptığı değer artırıcı çalışma sonrasında TFF Yönetim Kurulu'na sunduğu rapor ile şekillenen yeni format eleme turları, grup müsabakaları ve final aşamaları olacak.

1) Eleme ve final aşamaları tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Grup müsabakaları ise 24 takımın katılımı ile 6 takımlı 4 grupta, önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde de uygulanacak olan Swiss Sistem'e göre oynanacak. Mevcut statüdeki eleme turlarında seri başı takımın kendi sahasında oynaması kuralı ise yeni statüde uygulanmayacak.

2) Yeni formatta; gruplara katılım hakkı elde edecek 24 takım lig ve başarı sırasına göre sıralanarak 3 torbaya ayrılacak. Her torbadan 2'şer takım olmak üzere 6 takım bir grubu oluşturacak. Grup içerisinde yer alan her takım A, B ve C torbasından 1'er takım ile olmak üzere toplam 3 maç yapacak. Grup müsabakaları sonucunda ilk 2 sırada yer alan takımlar çeyrek finale yükselecek.

3) Önümüzdeki sezon ülkemizi UEFA kupalarında temsil edecek 5 takım doğrudan grup müsabakalarına katılacak. Diğer 19 takım ise eleme turları sonrasında grupta yer alma hakkı elde edecek.

SÜPER KUPA'DA KÖKLÜ DEĞİŞİKLİK

2023-2024 Süper Kupası Süper Lig Şampiyonu ile Türkiye Kupası Şampiyonu arasında oynanacak. Sonraki sezonlardan itibaren ise Süper Kupa yeni formatıyla oynanacak. Yeni formata göre Süper Kupa 2024-2025 Sezonu Süper Lig Şampiyonu ile Süper Lig İkincisi ve Türkiye Kupası Şampiyonu ile Türkiye Kupası Finalisti 'nin katılacağı dörtlü final şeklinde oynanacak.