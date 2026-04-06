Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Bakan Fidan'dan peş peşe savaş diplomasisi! Tom Barrack ve İranlı mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın diplomasi trafiği devam ediyor. Bakan Fidan, ABD'nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ı kabul etti. Bakan Fidan bu kabulün ardından İranlı mevkidaşı Arakçi ile bir telefon görüşmesi de gerçekleştirdi. İşte detaylar... Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Büyükelçi Barrack ile Ankara'da bir araya geldi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Bakan Fidan'dan peş peşe savaş diplomasisi! Tom Barrack ve İranlı mevkidaşıyla görüştü
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.04.2026
saat ikonu 14:58
|
GÜNCELLEME:
06.04.2026
saat ikonu 16:15

Dışişleri Bakanı , ABD'nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile görüştü. Hakan Fidan ABD Özel Temsilcisini 'da kabul etti.

HABERİN ÖZETİ

Bakan Fidan'dan peş peşe savaş diplomasisi! Tom Barrack ve İranlı mevkidaşıyla görüştü

Bilgi Okunma süresi 11 saniyeye düşürüldü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile Ankara'da bir görüşme gerçekleştirdi.
Görüşme Ankara'da gerçekleşti.
Görüşmede ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack yer aldı.
Görüşmede Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack yer aldı.
Bilgi Okunma süresi 11 saniyeye düşürüldü.
Bakan Fidan'dan peş peşe savaş diplomasisi! Tom Barrack ve İranlı mevkidaşıyla görüştü

PEŞ PEŞE KRİTİK TEMASLAR!

Bakan Fidan daha sonrasında İranlı mevkidaşı Arakçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakan Fidan'dan peş peşe savaş diplomasisi! Tom Barrack ve İranlı mevkidaşıyla görüştü

ANA GÜNDEM SAVAŞ

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, savaşın gidişatı ve diğer gelişmeler ele alındı" ifadeleri kullanıldı.

Bakan Fidan'dan peş peşe savaş diplomasisi! Tom Barrack ve İranlı mevkidaşıyla görüştü

ŞAM'DA DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Öte yandan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın dün Suriye ziyaretinde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile üçlü bir görüşme gerçekleştirmişti. Şam'daki temaslar, bölgesel ve küresel güvenliğe dair kritik başlıkları gündeme taşıdı.

HABERİN DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN

ETİKETLER
#hakan fidan
#Tom Barrack
#Ankara
#Abd Büyükelçisi
#Suriye Özel Temsilcisi
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.