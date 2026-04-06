Bakan Fidan'dan peş peşe savaş diplomasisi! Tom Barrack ve İranlı mevkidaşıyla görüştü

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile görüştü. Hakan Fidan ABD Özel Temsilcisini Ankara'da kabul etti.
Bakan Fidan daha sonrasında İranlı mevkidaşı Arakçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, savaşın gidişatı ve diğer gelişmeler ele alındı" ifadeleri kullanıldı.
Öte yandan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın dün Suriye ziyaretinde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile üçlü bir görüşme gerçekleştirmişti. Şam'daki temaslar, bölgesel ve küresel güvenliğe dair kritik başlıkları gündeme taşıdı.