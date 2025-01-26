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Bakan Fidan'dan Irak'ta net mesaj: Hiçbir terör örgütüne taviz verilemez

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
26 Ocak 2025 13:29 - Güncelleme : 26 Ocak 2025 13:32
Bakan Fidan&#039;dan Irak&#039;ta net mesaj: Hiçbir terör örgütüne taviz verilemez

Son dakika haber: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak'ta Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile görüştü. Kritik temasın ardından konuşan Bakan Fidan, "PKK; Türkiye, Irak ve Suriye'yi hedef almaktadır. Teröre karşı ortak mücadele vermeliyiz. Hiçbir terör örgütüne taviz verilemez. Tüm terör örgütlerini ortak çalışmayla yok etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

"Kalkınma yolu projesine özel önem atfetmekteyiz. İki ayrı mutabakat zaptı imzalanmıştır. Türkiye​ ve Irak​ arasındaki ticaret hacmi 20 milyar dolara yaklaşmış durumdadır. Irak'ta kalıcı istikrar için güvenlik ve terörle mücadele anlamında işbirliği çok önemlidir.

"TERÖRE KARŞI ORTAK MÜCADELE VERMELİYİZ"

PKK; Türkiye, Irak ve Suriye​'yi hedef almaktadır. Teröre karşı ortak mücadele vermeliyiz. Irak hükümeti bölgedeki sorunların büyümemesi için yapıcı bir durum sergiliyor. Irak ile Suriye arasında yakın ilişki tesis edilmesini arzu etmekteyiz. Bu konuda Türkiye olarak üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız"

Son dakika haberinin detayları gelecek....

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Kaynak: tgrthaber.com
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