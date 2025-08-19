Bakan Fidan'dan kritik temas! ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile görüştü

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile telefonda görüştü. Görüşmede, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Alaska'da yaptığı görüşmenin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bazı Avrupalı liderlerin de katılımıyla Washington'da yapılan toplantının sonuçları değerlendirildi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sona erdirilmesi amacıyla ilerleyen dönemlerde atılabilecek adımların ele alındığı görüşmede Bakan Fidan, adil ve kalıcı bir barışa ulaşılması için Türkiye'nin her türlü desteği sağlamaya hazır olduğunu yineledi.

GAZZE VE SURİYE KONUŞULDU

Görüşmede, Gazze'deki son durum ve ateşkes müzakerelerindeki gelişmeler de değerlendirildi ve Bakan Fidan, Gazze'de kalıcı bir ateşkesin daha fazla vakit kaybedilmeden tesis edilmesinin beklendiğini, Gazze'ye yönelik insani yardımların acil ve kesintisiz biçimde ulaştırılmasının elzem olduğunu kaydetti.

Suriye'deki son gelişmelerin de ele alındığı görüşmede, Suriye'nin huzuruna, birliğine ve bütünlüğüne atfedilen önem vurgulandı.